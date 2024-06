Deutschland – Dänemark: Fans können es nicht fassen! Nagelsmann macht sie sprachlos

Die Europameisterschaft geht in die heiße Phase! Denn nun heißt es Siegen oder Fliegen. Im Achtelfinale bekommt es Deutschland mit Dänemark zu tun. Am Samstag (29. Juni) soll in der Dortmunder Arena das Viertelfinale perfekt gemacht werden.

Vor Anpfiff der Partie Deutschland – Dänemark sorgt Bundestrainer Julian Nagelsmann für einige überraschende Entscheidungen. Die DFB-Fans sind zum Teil sprachlos darüber.

Deutschland – Dänemark: Nagelsmann nimmt Änderungen vor

Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann in den bisherigen drei Gruppenspielen seine Startelf nie verändert hatte, ist er gegen Dänemark zur Änderung gezwungen. Dass Jonathan Tah aufgrund seiner zweiten Gelben Karte nicht spielen kann, ist klar. Nico Schlotterbeck feiert sein Startelf-Debüt für Deutschland bei der Europameisterschaft.

Doch das ist nicht die einzige Änderung. Mit zwei Wechseln sorgt Nagelsmann für große Augen im Fanlager. Leroy Sane und David Raum beginnen beide für Maximilian Mittelstädt und Florian Wirtz. Vor allem die Entscheidung, dass Wirtz nur auf der Bank sitzt, ist gewagt.

Der Mittelfeldspieler vom deutschen Meister Bayer Leverkusen sorgte in der abgelaufenen Saison für ordentlich Furore und war auch in den Gruppenspielen stets brandgefährlich. Während Sane bislang auf kompletter Linie enttäuschte.

Fans fassungslos

Der Star von Bayern München wird erstmals bei dieser Europameisterschaft von Beginn an spielen. In allen Spielen bisher kam Sane von der Bank aus, konnte aber auch nie richtig glänzen. Diese Hoffnung hat Nagelsmann nun für das Spiel Deutschland – Dänemark. Die Fans allerdings sind in großer Sorge.

„Was hat Sane in der Startelf zu suchen? Das verstehe ich einfach nicht“, „Wow, Sane für Wirtz. Der Sane, der bei dieser EM bisher jeden Ball verstolpert hat. Der offensichtlich nicht fit ist“ und „Ernsthaft jetzt? Sane? Ausgerechnet jetzt im Achtelfinale? Ich sehe schwarz“, heißt es unter anderem von vielen Fans in den sozialen Netzwerken.

Was ebenfalls überraschend ist, ist, dass Niclas Füllkrug nur auf der Bank sitzt. Der BVB-Stürmer wurde von den Fans für die Startelf gefordert, muss sich jetzt aber erneut gedulden und auf seine Chance in der 2. Halbzeit warten.