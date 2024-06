Deutschland – Dänemark im Live-Ticker: Beide Teams bangen um Top-Stars – reicht es zum Spiel?

Jetzt heißt es Siegen oder Fliegen! Nach der Gruppenphase stehen die Achtelfinalspiele an. Dabei kommt es am Samstag (29. Juni, 21 Uhr) zum Duell zwischen Deutschland und Dänemark.

Im Dortmunder Stadion will Deutschland ins Viertelfinale einziehen. Doch gegen Dänemark wird es alles andere als einfach. Gelingt es der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die Dänen zu besiegen oder gibt es eine Überraschung?

Deutschland – Dänemark im Live-Ticker

Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) wurden besiegt, gegen die Schweiz gab es ein 1:1-Unentschieden. Und wie wird es für Deutschland im Achtelfinale gegen Dänemark laufen? Ab 21 Uhr wissen wir mehr. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Deutschland – Dänemark -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.36 Uhr: Was in der Dortmunder Innenstadt gerade los ist, ist einfach irre! Die deutschen Fans sorgen für Partystimmung. Dabei heizt sie einer so richtig ein.

17.20 Uhr: Auch bei den Dänen gibt es Sorgen. Die dänische Nationalmannschaft bangt ausgerechnet um den Einsatz von Kapitän Christian Eriksen. Der Star von Manchester United hat Magenprobleme. Nationaltrainer Kasper Hjulmand hofft dennoch auf einen Einsatz des Mittelfeldspielers.

17.12 Uhr: Bei beiden Mannschaften gibt es noch Fragezeichen vor dem Anpfiff. Im DFB-Team hofft man auf den Einsatz von Antonio Rüdiger, der unter der Woche leichte muskuläre Probleme hatte. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich zuversichtlich, dass der Innenverteidiger starten wird. Nico Schlotterbeck wird für den gesperrten Jonathan Tag auflaufen.

16.32 Uhr: Während das DFB-Team sich als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizierte, musste Dänemark gegen England, Serbien und Slowenien in einer Gruppe ran. Als Gruppenzweiter qualifizierten sich die Dänen für die Runde der besten 16.

Mehr Nachrichten für dich:

Samstag, 29. Juni, 16.08 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag. Kribbelt es schon im Bauch? Das Achtelfinale steht an! Zur Partie Deutschland – Dänemark gibt es hier alle Infos.