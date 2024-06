England – Slowakei im Liveticker: „Three Lions“ unter Druck – gelingt der Slowakei die große Sensation?

Die K.o.-Phase geht weiter und nimmt nun richtig Fahrt auf! Nachdem die Schweiz und Deutschland das Viertelfinalticket bereits buchen konnten, ist mit England nun ein weiteres Schwergewicht an der Reihe. Gegen die Slowakei möchten die „Three Lions“ unbedingt ins Viertelfinale einziehen.

Die Gefühlslagen könnten vor dem direkten Duell kaum unterschiedlicher sein. Die Slowakei befindet sich im kollektiven Jubelrausch, nachdem sie sich das erste Mal für eine EM-K.o.-Phase qualifizieren konnten. Bei den Engländern ist ob der enttäuschenden Leistungen pure Tristesse angesagt. Das Spiel England – Slowakei verspricht also enorm viel Spannung.

England – Slowakei im Live-Ticker: Hier alle Highlights

Kann die Slowakei den übermächtigen Gegner tatsächlich ärgern? Geht das slowakische EM-Märchen weiter oder kommen Jude Bellingham und Co. endlich in Fahrt und ziehen ins Viertelfinale ein? Wir begleiten für dich England – Slowakei im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight, kein Tor, keine strittige Entscheidung.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

England – Slowakei -:- (-:-)

Tore: /

14.43 Uhr: Schon jetzt steht fest: Der Sieger der Partie muss am kommenden Samstag (06. Juli) in Düsseldorf gegen die Schweiz ran. Die Nati konnte sich beeindruckend souverän mit 2:0 gegen Italien durchsetzen. Zunächst gilt es jedoch für England und die Slowakei, das heutige Spiel erfolgreich zu bestreiten.

14.00 Uhr: Denn anders als England hat die Slowakei eine – für ihre Verhältnisse – bärenstarke Vorrunde gespielt. Man konnte unter anderem gegen Belgien gewinnen und überzeugte durchweg. In einer komplett ausgeglichenen Gruppe reichte es letztlich nur für Platz drei – doch die Slowaken um Nationalcoach Francesco Calzona sind keineswegs zu unterschätzen.

13.35 Uhr: Die „Three Lions“ haben eine mehr als enttäuschende Vorrunde gespielt. Trotz des Gruppensieges und einer ungeschlagenen Gruppenphase konnte das Team von Nationalcoach Gareth Southgate noch überhaupt nicht überzeugen. Ganz im Gegenteil: England musste sich für die Leistungen und die Spielweise (zurecht) einiges anhören. In der K.o.-Phase muss das Starensemble rasch in Fahrt kommen – sonst droht schon gegen die Slowakei das frühe Aus.

Weitere News:

Sonntag, 30. Juni, 12.45 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zu der Achtelfinalpartie England – Slowakei. Es ist eines der Achtelfinalpartien, in der die Favoritenrolle klar verteilt ist. Dennoch wollen beide Mannschaften unbedingt ins Viertelfinale der EM 2024. Um 18 Uhr ist Anstoß, gespielt wird in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen.