Sky: Experten-Hammer nach CL-Aus! Wird Lothar Matthäus jetzt „versetzt“?

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Jahrelange liefen die Champions League-Spiele bei Sky. Doch das Finale zwischen Manchester City und Chelsea ist das vorerst letzte Spiel der Champions League auf Sky. Dann sind die Rechte futsch und wandern rüber zu DAZN und Amazon Prime.

Wandern wird dann offenbar auch Lothar Matthäus. Der bekannteste Experte von Sky soll der Königsklasse erhalten bleiben – und wird deshalb wohl „versetzt“.

Bei Sky soll Lothar Matthäus für die Übertragungen der Champions League versetzt werden. Foto: imago images / Poolfoto

Sky: Experte Lothar Matthäus für Champions League nach Österreich?

Mit dem 29. Mai beginnt bei Sky eine neue Zeitrechnung. Auch Formel 1 und weitere Rechte-Coups können den Verlust der Königsklasse nicht auffangen.

Heile Welt herrscht für den Pay-TV-Riesen dagegen weiterhin in Österreich. Dort sicherte sich Sky auch für die Periode 2021 bis 2024 die Rechte für sämtliche Spiele der Champions League, Europa League und sogar der neuen Conference League.

Pendelt der Rekord-Nationalspieler zwischen Deutschland und Österreich?

Für Sky Austria soll es deshalb prominente Verstärkung aus Deutschland geben. Wie das österreichische Medienmagazin „Sportsbusiness“ berichtet, wird Lothar Matthäus für die CL-Übertragungen unter der Woche in die Alpenrepublik versetzt. Am Wochenende soll er dann wie gewohnt die deutsche Bundesliga analysieren.

Als Gesicht und Zugpferd der Champions-League-Übertragungen soll Lothar Matthäus Sky Austria zu mehr Glanz verhelfen. Mit Hans Krankl, Andreas Herzog, Michael Konsel, Walter Kogler, Toni Pfeffer, Alfred Tatar und Manuel Ortlechner sind derzeit größtenteils regionale Bekanntheiten als Experten am Mikrofon.

Andreas Herzog vor Abflug zur Konkurrenz?

Ausgerechnet der Bekannteste hegt nun Abschiedsgedanken. Offenbar ist Ex-Bundesliga-Star Herzog geneigt, ein Angebot des österreichischen Sky-Konkurrenten ServusTV anzunehmen. Mit Matthäus wäre die Nachfolge jedoch prominent geregelt.

Experte Lothar Matthäus soll für die CL-Übertragungen nach Österreich reisen. Foto: imago images/Fotostand

Bestätigen will Sky die Personalien noch nicht. Auf Anfrage von „Sportsbusiness“ teilt Österreichs Sky-Medienchefin Susanne Krall mit, „dass wir aktuell noch mit der Vorbereitung für die Saison 2021/22 beschäftigt sind und wir sehen uns an, welche redaktionelle Gestaltung wir bieten, um das beste Erlebnis für unsere Kunden abzubilden. Sollten wir personelle Veränderungen vornehmen, so werden wir diese bekannt geben, sobald sie fixiert sind.“

Österreich-Erfahrung hat der deutsche Rekord-Nationalspieler bereits reichlich. Mehrere Jahre war er als Trainer der Topklubs Rapid Wien und RB Salzburg aktiv.

Ein Sky-Kollege von Lothar Matthäus hat diese Woche heftig mit dem FC Schalke abgerechnet.