Sky: Nächster Zuschlag – Sender zeigt jetzt auch diesen Wettbewerb

Nächster Zuschlag für den Pay-TV-Riesen Sky! Der Sender konnte ein neues Rechte-Paket erwerben. Darauf freuen dürfen sich vor allem Motorsportfans.

Der neue Wettbewerb ist bereits am Dienstag, 11. Mai, das erste Mal bei Sky zu sehen sein.

Sky schnappt sich Rechte-Paket – und zeigt jetzt auch diesen Wettbewerb

Kurz vor dem Beginn der neuen Formel 1-Saison präsentierte Sky Motorsportfans einen neuen Sender – Sky Sport F1. Dort laufen neben der Königsklasse Formel 1 auch die Rahmenrennen Formel 2, Formel 3, Porsche Mobil 1 Supercup sowie Extreme E. Doch nun wird es dort auch einen neuen Wettbewerb zu sehen geben.

Foto: Imago Images

In den kommenden Jahren überträgt Sky auch die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AMS, das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt.

Die mit GT3-Fahrzeugen ausgetragene Rennserie ist wie alle anderen Motorsport-Serien Bestandteil des Sport-Pakets und war erstmals am Dienstag (11. Mai) zu sehen. Ab 19 Uhr zeigte Sky die Highlights der Rennwochenenden von Monza und Magny-Cours.

Die Fanatec GT World Challenge Europe ist eine Rennserie für GT3-Fahrzeuge. Sie besteht seit 2011. Die Serie wird unterteilt in zwei Cups: den Sprint Cup und den Endurance Cup. Insgesamt sind in der Saison 2021 zehn Rennwochenenden geplant: Monza, Magny-Cours, Circuit Paul Ricard, Zandvoort, Misano, Spa, Brands Hatch, Nürburgring, Valencia und Barcelona.

Der Saisonauftakt hatte bereits am Wochenende 15.-18. April im Monza stattgefunden. Die ersten Live-Übertragungen hat Sky beim Rennwochenende in Zandvoort geplant. Der Pay-TV-Riese zeigt den Sprint Cup am 19. Juni live ab 15.15 Uhr und am 20. Juni live ab 13.45 Uhr.

