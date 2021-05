Sky gibt großen Kracher bekannt – darauf dürfen Sportfans sich freuen

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Da werden viele Sportfans unter den Zuschauern von Sky wohl begeistert sein.

Obwohl Sky und DAZN in erster Linie Konkurrenten sind, kooperieren beide Unternehmen in Deutschland schon seit längerer Zeit, um ihren Abonnenten ein ansprechendes Programm zu bieten.

Nun hat Sky verkündet, dass beide Sportrechteinhaber ab Sommer den nächsten gemeinsamen Schritt gehen. Für Zuschauer bedeutet das vor allem jede Menge Komfort.

Sky bietet bald auch DAZN-Abo an

Wer auch in der kommenden Saison alle Spiele aus der Bundesliga sowie fast alle Spiele der Champions League sehen will, kann die Formalitäten bald in einem Abwasch erledigen. Ab Sommer wird es möglich sein, ein DAZN-Abo direkt über Sky zu buchen.

Kunden des Pay-TV-Riesen, die sich dafür entscheiden, haben über Sky Q dann vollen Zugriff auf das Programm des konkurrierenden Streaming-Anbieters. Zudem verspricht Sky allen, die die neue Abo-Variante benutzen, zusätzlichen Zugriff auf die beiden linearen TV-Kanäle „DAZN1“ und „DAZN2“.

Diese seien vor allem für Kunden interessant, die entweder nicht über eine Sky Q Set-Top-Box oder lediglich über einen Internetanschluss mit begrenzter Geschwindigkeit verfügen würde.

Die Abrechnung erfolge in diesem Fall bequem über eine Rechnung. Die Konditionen gleichen denen, die man bei einem Abonnement direkt über DAZN bezahlen müsste. Außerdem wirbt Sky damit, dass man sich in Zukunft auch bei Problemen mit DAZN an den eigenen Kundenservice richten könne.

+++ DAZN: Trennung von Sky! Streaming-Dienst geht diesen drastischen Schritt +++

„Mit der Integration der DAZN-App und der beiden linearen DAZN-Kanäle auf Sky bleiben wir einmal mehr unserem Ziel treu, jedem Fan den Zugang zu seinem Lieblingssport auf DAZN zu ermöglichen“, freut sich Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH von DAZN über den Deal.

Neues Modell gewährt Zugriff auf alle Bundesligaspiele über Sky Q

Somit können Zuschauer – vorausgesetzt sie nutzen die neuen Möglichkeiten – auch im kommenden Jahr bequem alle Spiele der Bundesliga über Sky Q gucken. Sky hatte im Zuge der letzten Ausschreibung die Übertragungsrechte für den Bundesliga-Sonntag verloren.

Diese werden, wie auch die Freitagsspiele, in Zukunft nur noch bei DAZN zu sehen sein. Sky bleibt lediglich der Samstag. Und auch die Champions League wandert ab 21/22 zum Streaming-Anbieter. Mit Ausnahme einiger weniger Spiele ist die Königsklasse in Deutschland nur über Livestream zu empfangen.

Auch das Relegationshinspiel gab es bei DAZN zu sehen. Köln-Star Jonas Hector sorgte mit einem Interview für mächtig Aufregung.

DAZN übernimmt Königsklasse von Sky

Ab der kommenden Saison übernimmt DAZN die Champions-League-Rechte von Sky. Für die Übertragung hat sich der Streaming-Dienst etwas besonderes überlegt.

Ams Samstag steigt das Finale der Champions League. Ein Abschied für Sky. Doch auch ohne Sky kannst du das Spiel hier live verfolgen.

Sami Khedira wird TV-Experte

Ex-Nationalspieler Sami Khedira hat verraten, dass er bei der EM 2021 als Experte im Einsatz sein wird. Doch für welchen Sender? Sky, ARD oder ZDF? Die Antwort überrascht.

Chelsea ringt ManCity im CL-Finale nieder

Ebenfalls auf Sky sahen die Zuschauer am Samstagabend ein spannendes Champions-League-Finale. Der FC Chelsea setzte sich dank eines Treffers von Kai Havertz mit 1:0 gegen Manchester City durch.

Sky: Kult-Moderator enttäuscht über CL-Aus

Dass Sky selbst in der kommenden Saison keine Champions League mehr überträgt, schlägt einem Kult-Moderator des Senders aufs Gemüt. Wer das ist und was er zu sagen hat, erfährst du hier. (mh)