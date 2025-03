Trainer-Beben beim FC Schalke 04? Ben Manga schmiedet Hammer-Plan

Kein Jahr ohne Trainerwechsel: Auch 2025 könnte es beim FC Schalke 04 wieder knallen. Kees van Wonderen hat Königsblau zwar stabilisiert – dennoch sind auch in der Chefetage nicht alle restlos überzeugt, dass er den Klub zum Aufstieg führen kann. Das enthüllte Rücktrittsangebot half auch nicht.

Eine Trennung im Sommer? Nicht ausgeschlossen. Schon jetzt soll Ben Manga einen wahren Trainer-Hammer schmieden. Werden die feuchten Träume aller Fans des FC Schalke 04 jetzt wahr?

FC Schalke 04: Trainer-Hammer im Sommer?

13 Trainer standen beim S04 an der Seitenlinie – allein in den letzten fünf Jahren. Und auch wenn Kees van Wonderen zuletzt etwas Ruhe in Verein und Umfeld gebracht hat, ist auch seine Zukunft alles andere als sicher. Es gibt Zweifel, ob er ein Aufstiegstrainer ist. Bei den Fans, Experten und auch in der Chefetage. Und auch sein Rücktrittsangebot im November hat Spuren hinterlassen.

+++ Hertha BSC – FC Schalke 04: Fans in Sorge – droht die nächste Blamage? +++

Die Saison werden die Knappen mit ihm beenden. Im Sommer aber wird eine schonungslose Analyse der Bosse ergeben, ob man mit dem Niederländer weitermacht. Tendenz? Trennung! Doch wer kommt dann? Offenbar arbeitet Kaderplaner Ben Manga an einer echten Sensation.

Neuer Anlauf bei Raul?

Geht van Wonderen, will er Superstar Raul ans Berger Feld locken. Seit der Spanier 2010 zum FC Schalke 04 kam und zwei Saisons dort spielte, wird er als Legende verehrt. Seit er 2018 eine Trainerlaufbahn begann, träumt man beim S04 von einer erneuten Verpflichtung. Bislang schien das in weiter Ferne, auch durch den brutalen Absturz der Knappen in den letzten Jahren.

Immer wieder hatte Schalke ihn angefragt, immer wieder gab es einen Korb. Laut „Bild“ vor allem, weil er einen Wechsel während der laufenden Saison kategorisch ablehnt. Auch im September war das wieder der Fall. Nun soll im Sommer der nächste Anlauf folgen. Dem Bericht zufolge will Manga einen weiteren Versuch unternehmen, sollte man sich wirklich von Kees van Wonderen trennen.

Mehr News:

Seine Sympathien für den FC Schalke 04 hat Raul immer behalten. Ob das reicht, um für seine erste große Station nach Gelsenkirchen zu wechseln, wird der aktuelle Trainer der U23 von Real Madrid selbst entscheiden. Klar ist: Er würde sich gleich auf einen der größten Schleudersitze Europas wagen.