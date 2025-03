Hertha BSC – FC Schalke 04: Fans in Sorge – droht die nächste Blamage?

Schalke kämpft in der Saison 2024/25 mit einem beunruhigenden Muster. Immer wieder gelingt es kriselnden Mannschaften ausgerechnet gegen die Knappen, ihre Negativserien zu beenden. Mit Blick auf das anstehende Duell Hertha BSC – FC Schalke 04 wird so manchem Fan deshalb schon wieder mulmig zumute.

Am Wochenende steht das Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Hertha BSC an. Die Berliner befinden sich nach fünf sieglosen Spielen in einer sportlichen Krise – ist da etwa ein neuer Patient für Dr. Schalkes unfreiwillige Therapiestunde?

Hertha BSC – FC Schalke 04: Wird S04 wieder zum Aufbaugegner?

Besonders schmerzhaft in Erinnerung bleibt das 3:5-Debakel gegen Darmstadt 98 im September. Die „Lilien“ reisten mit fünf Niederlagen in Serie nach Gelsenkirchen und feierten ausgerechnet gegen die Königsblauen ein Torfestival, das ihre Talfahrt beendete. Ein Muster, das sich in dieser Spielzeit bereits mehrfach wiederholte.

Insgesamt konnten schon fünf Teams ihre Negativserien gegen den S04 beenden. Was als vereinzelter Ausrutscher begann, hat sich zu einem echten Problem entwickelt. Die Fans blicken deshalb mit gemischten Gefühlen auf das anstehende Duell in der Hauptstadt. In den sozialen Netzwerken machte sich schon während der 0:4-Klatsche des BSC in Elversberg Nervosität breit.

„Hertha kriegt richtig einen auf den Sack und nächste Woche kommt wieder der FC Aufbaugegner 04“

„Königsblaues Debakel – Reese ballert Hertha aus der Krise“

„Wehe wir machen in Berlin wieder Schalke-Sachen…“

„JEDER weiß, was kommende Woche passieren wird. Es ist einfach viel zu offensichtlich.“

Dabei sollte die aktuelle Saison eigentlich den Aufwärtstrend der Knappen fortsetzen. Stattdessen droht bei einer Niederlage in Berlin der Absturz zurück in den Abstiegskampf. Für die treuen Schalker bleibt nur zu hoffen, dass die Mannschaft in Berlin endlich beweist, dass sie mehr ist als ein willkommener Aufbaugegner für kriselnde Teams. Anderenfalls dürfte die Stimmung rund um die Veltins-Arena weiter abkühlen.