FC Schalke 04 schaut genau hin: S04-Gegner bricht in sich zusammen

Beim FC Schalke 04 herrscht großes Aufatmen! Nicht nur haben die Königsblauen drei wichtige Punkte gegen Preußen Münster (1:0) geholt, sondern auch den Vorsprung auf die Abstiegsplätze dadurch vergrößert.

Doch das wird dem FC Schalke 04 nicht reichen. In den kommenden Wochen sollen weitere Siege kommen, um den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen. Ein weiterer Schritt könnte kommende Woche gegen Hertha BSC folgen. Der Berliner Klub erlebt vor dem S04-Duell eine wahre Katastrophe.

FC Schalke 04: Hertha gerät vor S04-Duell unter die Räder

Während der FC Schalke 04 mit einem guten Gefühl und drei Punkten in die neue Woche startet, sieht es beim kommenden Gegner ganz und gar nicht gut aus. Hertha BSC empfängt am nächsten Spieltag die Königsblauen im Berliner Olympiastadion und erlebt derzeit eine heftige Krise.

Auch interessant: Schalke 04 – Münster: Wirbel um DIESE Szene! Jetzt spricht Schiri Aytekin Klartext

Christian Fiel musste vor rund zwei Wochen nach der 1:2-Niederlage in Düsseldorf schon gehen. Für ihn übernahm Stefan Leitl. Sein Debüt auf der Trainerbank der Berliner endete mit einem 0:0-Unentschieden. Er konnte immerhin die Niederlagenserie von vier Pleiten in Folge beenden. Doch kurz vor dem Duell gegen S04 wurde es richtig bitter für die Hertha.

Bei der SV Elversberg gab es eine heftige 0:4-Klatsche. Zur Halbzeit lag die Leitl-Elf schon mit den vier Toren zurück. Nach dem Seitenwechsel wurde es zwar etwas besser, allerdings war die heftige Niederlage nicht mehr zu verhindern.

Königsblau schaut genau hin

Da wird auch der FC Schalke 04 ganz genau hingeschaut haben. Am Samstag (8. März, 13 Uhr) wollen die Königsblauen den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen und drei Punkte aus der Hauptstadt mitnehmen. Doch ob es so einfach wird? Der S04 könnte nämlich schon wieder zum Aufbaugegner werden.

In der Vergangenheit war es immer wieder der Fall, dass die Schalker gegen andere Teams, die in der Krise standen, verloren hatten und diese Mannschaften dadurch wieder in die Spur fanden. Das jüngste Beispiel: Darmstadt verlor vier Partien in Folge und gewann dann gegen S04 mit 2:0.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob die dann mitgereisten Schalke-Fans eine Hilfe sein werden? In der Hauptstadt werden trotz der Entfernung von 500 Kilometern mehr als 20.000 S04-Anhänger erwartet. Es könnte eine regelrechte Invasion im Olympiastadion werden.