Schalke 04 – Münster: Wirbel um DIESE Szene! Jetzt spricht Schiri Aytekin Klartext

Es war ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften kämpften um den Sieg, am Ende jubelte der FC Schalke 04 mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Preußen Münster. Ein einziger Treffer reichte den Königsblauen zum wichtigen Sieg.

Während der FC Schalke 04 nun wieder einen Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat, bleiben die Münsteraner weiter unten. Nach dem Spiel zeigte sich Preußen-Trainer Sascha Hildmann verärgert. Es geht um das große Aufregerthema Elfmeter. Auch Schiedsrichter Aytekin äußert sich.

FC Schalke 04: Preußen-Coach wütet über diese Szene

Was war passiert? Es lief die 72. Minute, als Loris Karius, der erstmals für den FC Schalke 04 im Kasten stand, bei einer Flanke mit der Faust Münster-Verteidiger Lukas Frenkert traf. Der Stürmer köpfte den Ball am Tor vorbei. Glück für die Knappen: Weder Schiedsrichter Deniz Aytekin noch der VAR griffen ein.

In solchen Szenen gab es in der Vergangenheit durchaus Elfmeter. „Ich spüre die Faust am Kiefer. Was davor passiert ist, habe ich nicht mitbekommen. Aber der Schiedsrichter hat entschieden, dass es kein Elfmeter ist. Das müssen wir so akzeptieren“, erklärte Frenkert selbst. Sein Trainer zeigte sich nach dem Spiel aber enttäuscht.

„Es ist für viele kein Elfmeter, da bin ich dabei. Es gibt sicherlich aber auch Momente, wo so etwas gepfiffen wird“, so Sascha Hildmann. Dem Preußen-Coach ist aber etwas anderes in dieser Saison aufgefallen: „Fakt ist, dass wir als Preußen Münster noch keinen einzigen Elfmeter in dieser Runde bekommen haben. Es waren sehr viele strittige Aktionen schon dabei, aber es wurde nie für uns ein Elfer gepfiffen. Irgendwie ist das alles so ein bisschen komisch und macht mich dann auch nachdenklich. Auch wenn das für viele kein Elfer war: Er schlägt ihm an den Kopf, das ist auch Fakt.“

Kein einziger Elfmeter für Preußen

Tatsächlich hat Münster in der laufenden Spielzeit keinen einzigen Elfmeter bekommen. Auf der anderen Seite hat FC Schalke 04 bisher nur einen Strafstoß erhalten. Ganze acht Elfmeter hat Fortuna Düsseldorf bekommen und steht damit ganz oben in der Liste. Die Aufregung von Trainer Hildmann ist durchaus verständlich.

Nach dem Spiel äußerte sich Schiedsrichter Aytekin zur Situation. „Ich habe selber hingeguckt und auch der Videoassistent hat es nochmal überprüft. Es ist kein klarer Treffer zu erkennen, sondern es war ein Streifen oder ein Touchieren. Und dieses Streifen oder Touchieren war für uns kein Strafstoß-würdiges Vergehen“, sagte der Unparteiische. „Zu Kontakten kommt es, aber es muss dann auch eine gewisse Relevanz haben.“