FC Schalke 04: Bei irrer Karius-Show – SIE war in der Veltins-Arena

Schöner kann ein Debüt wohl kaum sein! Loris Karius stand erstmals für den FC Schalke 04 im Kasten und wurde direkt zum Mann des Spiels gegen Preußen Münster. Der Keeper rettete den Königsblauen mit starken Paraden die drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Von den Fans des FC Schalke 04 wurde er während und nach dem Spiel mit Sprechchören gefeiert. Aber das war noch nicht alles. Seine Frau Diletta Leotta war ebenfalls in der Veltins-Arena und schaute sich das erste Spiel ihres Ehemanns im S04-Kasten an.

FC Schalke 04: Karius-Show vor den Augen seiner Frau

Es war der erwartete Torwart-Knall beim FC Schalke 04! Kurz vor dem Münster-Spiel nahm Kees van Wonderen den eigentlichen Stammkeeper Justin Heekeren raus. Dafür übernahm Loris Karius, der im Winter geholt wurde. Alle Augen waren natürlich auf ihn gerichtet, und der Star-Torwart zeigte sofort, was er drauf hat.

Mit einer starken Parade in der 15. Minute verhinderte Karius den Rückstand für die Schalker. Kurz vor dem Ende, als S04 mit 1:0 führte, wehrte er zwei Großchancen der Münsteraner ab und wurde dann von der gesamten Mannschaft gefeiert. Auch die Fans in der Veltins-Arena riefen lautstark seinen Namen.

Es war ein rundum perfekter Abend für Karius. Aber das war noch nicht alles. Sein Hammer-Debüt schaute sich seine Frau Diletta Leotta live von der Schalker Loge aus an. Für das Spiel ist sie extra aus Mailand nach Gelsenkirchen gereist. Die DAZN-Moderatorin übernachtete allerdings nicht in der Revierstadt, sondern im Breidenbacher Hof in Düsseldorf.

DAZN-Moderatorin schaut sich S04-Spiel an

Ob ihr Besuch Karius noch mehr motiviert hat? Leotta machte bei ihrem Trip viele Fotos in der Arena des FC Schalke 04 und teilte auf Instagram auch eine Szene ihres Ehemannes, wie er den Knappen den Sieg rettete. Darunter schrieb sie ihren knapp 1,9 Millionen Followern auf Instagram: „MVP“ – und sagte noch, dass sie stolz auf den Torhüter sei. Ein Kuss durfte nach der Partie dann natürlich auch nicht fehlen.

Die Moderatorin wird vermutlich aufgrund ihrer Arbeit nicht sonderlich viele Spiele des S04-Keepers sehen. An den Wochenenden ist sie nämlich selbst für DAZN vor der Kamera, wenn die Spiele der italienischen Serie A anstehen.