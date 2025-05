Schalke – Elversberg: Für Saisonfinale! DFB trifft Entscheidung

Letzter Spieltag in der 2. Bundesliga! Für die Fans des FC Schalke 04 wird es ein großes Aufatmen geben, denn der Klassenerhalt ist sicher. Freude darüber, dass auch in der kommenden Spielzeit Zweitliga-Fußball in Gelsenkirchen gespielt wird, wird es nicht geben. Dafür wird der Gegner Elversberg die große Chance haben, in die Bundesliga aufsteigen zu können.

Davon kann der FC Schalke 04 nur träumen. Im letzten Saisonspiel gegen Elversberg gilt es, sich vernünftig von den Fans zu verabschieden und den Gästen die Aufstiegshoffnungen zu nehmen. Für die Begegnung hat der DFB jetzt eine Entscheidung offiziell verkündet.

Schalke – Elversberg: DFB verkündet Entscheidung

Für den FC Schalke 04 geht es um nichts mehr, für die SV Elversberg könnte der direkte Aufstieg noch rausspringen. Dafür brauchen die Gäste aus dem Saarland drei Punkte und müssen gleichzeitig auf einen Patzer des 1. FC Köln hoffen, der gegen den 1. FC Kaiserslautern gefordert ist.

Wird es also eine Aufstiegsparty in der Veltins-Arena geben oder können die Königsblauen die Fans mit einem Sieg doch noch versöhnlich verabschieden? Die Anhänger mussten in dieser Spielzeit schon die eine oder andere Enttäuschung anschauen und sind dann am Sonntag mehr als nur froh, wenn es endlich vorbei ist.

Für das letzte Spiel der Schalker hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun eine Entscheidung mitgeteilt. Robert Hartmann wird die Begegnung der beiden Teams leiten.

Robert Hartmann leitet S04-Duell

Beim Spiel zwischen Schalke und Elversberg werden also viele Blicke auf Hartmann gerichtet sein. Der Unparteiische wird hoffen, dass er aufgrund von möglichen schwierigen oder strittigen Szenen bloß nicht im Mittelpunkt stehen wird.

Seine beiden Assistenten heißen Christian Leicher und Alexander Sather. Die vierte Offizielle ist Fabienne Michel. Im Kölner Keller sitzen Guido Winkmann und Oliver Lossius, die sich die strittigen Szenen dann anschauen werden.