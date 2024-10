Nach Schalke-Interesse – Klub-Legende Raul zieht wohl Schlussstrich

Der Traum des Schalke-Fans ging nicht in Erfüllung: Raul wurde nicht der neue Trainer des FC Schalke 04. Kurz nach den Gerüchten über die Rückkehr sorgt nun aber die nächste Meldung um die Real-Legende für Aufregung.

Raul Gonzalez Blanco soll zum Ende der Saison seinen Job als Trainer von Real Madrids zweite Mannschaft niederlegen. Das berichtet die spanische Sportzeitung „Marca“. Sein Nachfolger soll ebenfalls schon feststehen.

Seit 2019 ist Raul inzwischen Trainer von Real Madrid Castilla. Nach sechs Jahren ist nun aber wohl Schluss. Nach Informationen der „Marca“ habe er bereits beschlossen, am Saisonende nicht mehr weitermachen zu wollen. Demnach stehe der Nachfolger mit Ex-Real-Spieler Alvaro Arbeloa ebenfalls schon fest.

Pläne für die Zukunft von Raul soll es allerdings auch schon geben. Sein großer Traum ist nach wie vor, zum Cheftrainer der „Königlichen“ aufzusteigen. Der Vertrag von Coach Carlo Ancelotti läuft allerdings noch bis 2026. Laut „Marca“ könne Raul im Sommer allerdings in das Trainerteam von Ancelotti aufrücken und zu seinem Assistenten werden.

Die weitere Option für den 47-Jährigen sei eine Stelle im Nachwuchsleistungszentrum von Real Madrid. Dort könne er künftig eine übergeordnete Rolle als Leiter der Nachwuchsabteilung einnehmen, heißt es.

Wechsel zu Schalke vorerst vom Tisch

Ein Wechsel zum FC Schalke 04 ist aktuell kein Thema mehr. Mit Kees van Wonderen hat Königsblau bereits einen Nachfolger für Karel Geraerts gefunden. Jeder S04-Fan aber weiß: Bei Schalke kann es schnell gehen. Auch in Zukunft wird der Name Raul also sicherlich fallen, wenn Schalke mal wieder einen neuen Trainer sucht.