FC Schalke 04 verkündet Knall! Star muss gehen – er spielt nie wieder in Königsblau

Das letzte Heimspiel für den FC Schalke 04 steht bevor. An der desolaten Saison-Leistung der Königsblauen wird die Partie gegen die SV Elversberg (18. Mai, 15.30 Uhr) nichts mehr ändern können. Der Kader muss im Sommer generalüberholt werden, will man auf Schalke in naher Zukunft wieder vom Aufstieg träumen. Erste Veränderungen gab man nun bereits bekannt.

Zahlreiche Verträge werden nicht verlängert – darunter die von Mehmet Can Aydin, Marcin Kaminski und Tobias Mohr. Spieler, die durchaus zur Stammbesetzung in dieser Saison gehörten. Bei einem anderen Profi werden Schalke-Fans auf die Nicht-Verlängerung wohl höchstens mit Schulterzucken reagieren.

FC Schalke 04: Keine Verlängerung nach Pöbel-Attacke

Ablösefrei kam Aymen Barkok im Winter zu Königsblau, um neue Impulse im Mittelfeld zu setzen. Diese Mission ist jäh gescheitert. Der aktuell suspendierte Profi wird S04 im Sommer verlassen müssen. Das teilte der Verein am Freitag (16. Mai) vor dem Elversberg-Spiel auf seiner Website mit. Insgesamt ist für sieben Spieler Schluss.

Denn neben den bisher vier genannten (Aydin, Kaminski, Mohr und Barkok) werden auch die Verträge von Michael Langer, Dominick Drexler und Ralf Fährmann auslaufen. Für den Torwart, der seit der U17 mit Schalke verbunden ist, dürfte es besonders emotional werden – anders als bei Barkok.

Der 26-Jährige ist seit seiner Snapchat-Pöbelei nach dem Kaiserslautern-Spiel (1:2) suspendiert (mehr dazu hier). Und auch zuvor blieben die erhofften Leistungen aus. Sechs Mal kam Barkok für S04 zum Einsatz, nur ein Spiel davon absolvierte er über die volle Distanz. Alleine ist er mit seinen dürftigen Leistungen bei den Königsblauen allerdings nicht.

Fimpel mit Kader-Änderungen

Erst vor kurzen zählte Kapitän Kenan Karaman die gesamte Mannschaft an. Und auch die neuesten Änderungen von Interimscoach Jakob Fimpel zeugen nicht gerade von Vertrauen in seinen Kader. Eine gute Nachricht gibt es immerhin für alle blauweißen Fans.

Die Saison ist fast vorbei. Beim letzten Heimspiel gegen Elversberg putzt sich die Arena auf Schalke traditionell nochmal richtig schön raus. Ein angemessener Anblick für die Verabschiedung der sieben FC Schalke 04 Profis. Danach müssen weitere personelle Änderungen folgen – bessere als im Winter.