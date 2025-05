FC Schalke 04: Tinte trocken! Verein verkündet große Entscheidung

Jetzt ist alles klar! Seit Wochen warten die Fans des FC Schalke 04 auf die Vertragsverlängerung von Youri Mulder als Sportdirektor, nun hat der Verein die Unterschrift des Niederländers offiziell verkündet.

Damit ist auch klar: Wie bereits vermutet wird Youri Mulder von der Interims- zur Dauerlösung auf dem Sportdirektor-Posten – und das Amt nicht wie zunächst geplant für seinen Sitz im Aufsichtsrat des FC Schalke 04 wieder aufgeben.

FC Schalke 04: Youri Mulder verlängert

Als Marc Wilmots entlassen wurde, machten sich die S04-Bosse auf die Suche nach einem neuen Sportdirektor. Doch sie fanden keinen geeigneten Kandidaten. Aus der Not heraus wurde „Eurofighter“ Mulder als Notlösung installiert. Und obwohl Königsblau die nächste Albtraum-Saison hinlegte, war man mit der Arbeit des Niederländers absolut zufrieden.

Der Wunsch einer Dauerlösung mit Mulder wuchs – auf beiden Seiten. Immer klarer wurde in den letzten Wochen, dass sich Verein und Funktionär grundsätzlich einig sind (hier mehr), das Engagement so fortzusetzen. Doch eine Verkündung ließ auf sich warten – bis jetzt.

Schalke-Sportdirektor bleibt

Am Freitagmittag (16. Mai) verkündete der FC Schalke 04 die Unterschrift von Youri Mulder unter die Verlängerung seines Vertrags bis 2027. „Es war von Anfang an mein Wunsch, Youri als wichtigen Teil meines Führungsteams im Sport an Bord zu behalten. Seit seinem Wechsel in das Profileistungszentrum im vergangenen Herbst hat er bereits viele Veränderungen angestoßen und Prozesse professionalisiert. Diesen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen, um das bestmögliche Umfeld für erfolgreichen Leistungssport zu schaffen“, sagt Frank Baumann, ab dem 1. Juni Vorstand Sport bei den Königsblauen. „Youris vorrangige Aufgabe besteht darin, das Profileistungszentrum mit seinen verschiedenen Abteilungen zu leiten und weiterzuentwickeln.“

Und Mulder sagt: „Ich freue ich mich darauf, dauerhaft Verantwortung auf Schalke zu übernehmen. Wir haben große Aufgaben vor uns, damit wir in der kommenden Saison wieder erfolgreicher Fußball spielen. Wir haben unsere Fans viel zu oft enttäuscht und müssen durch Leistung und Ergebnisse vorangehen. Uns allen ist nach dieser Saison bewusst, dass wir viele Dinge besser machen müssen. Unsere umfassende Analyse ist klar und eindeutig. Deshalb werden wir weiter und konsequent an Veränderungen arbeiten, damit Schalke wieder ein anderes, ein positives Gesicht zeigt.“