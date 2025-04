S04-Boss kündigt wichtige Entscheidung an: „Wird nicht mehr lange dauern“

Einige wichtige Entscheidungen hat der FC Schalke 04 in den vergangenen Tagen und Wochen bereits verkündet: Frank Baumann ist neuer Sportvorstand, Kees van Wonderen wird den S04 zum Saisonende verlassen und mit Timo Becker kommt ein Top-Spieler nach Gelsenkirchen zurück.

Und doch sind auf Schalke noch viele Fragen offen. Wer kommt als neuer Trainer? Welche Transfer-Strategie fährt S04? Welche Spieler holt man an Board? Und wie geht es mit Interims-Sportchef Youri Mulder weiter? Zumindest die letzte Frage dürfte in Kürze final geklärt werden.

S04-Boss Tillmann deutet Mulder-Entscheidung an

Nach der Entlassung von Marc Wilmots im Oktober hat Mulder interimsmäßig übernommen. Schnell stellte sich heraus: Mit seiner offenen, direkten und unvergleichlichen Art hat er frischen Wind in das Team und in den Verein gebracht. Im Winter wurde die Zusammenarbeit in dieser Konstellation bis Sommer ausgedehnt. Doch alles deutet darauf hin, dass es auch über die Saison hinaus weiter geht.

„Zunächst musste die Vorstandsentscheidung getroffen werden, danach kann die Auswahl der Direktoren beginnen“, sagt Vorstandschef Matthias Tillmann gegenüber „Kicker“. Zwischen Mulder und Baumann „haben bereits mehrere Gespräche stattgefunden“. „Wenn wir über eine längerfristige Zusammenarbeit in dieser Sache sprechen, dann gibt es natürlich ein paar mehr Details, die zu klären sind, auch vertraglich. Dieser Prozess läuft“, fügte der S04-CEO an.

Alle Zeichen stehen also auf Fortsetzung der gemeinsamen Zusammenarbeit. Besagter Prozess werde „nicht mehr so lange dauern, sodass wir in den nächsten Wochen Klarheit haben“, erklärte Tillmann. Wann genau der Mulder-Deal offiziell werden wird, wollte er jedoch nicht verraten.

Mit Baumann, Mulder und Manga in eine erfolgreiche Zukunft?

Somit wird der S04 wohl mit einem Trio aus Sportvorstand mit Baumann, einem Sportdirektor mit Mulder und einem Kaderplaner mit Manga gehen. „Grundsätzlich glaube ich, dass eine klare Rollenverteilung elementar ist“, macht Tillmann deutlich. Mulder „kümmert sich um das Profi-Leistungszentrum, er ist eng an Mannschaft, Trainer und Staff dran und das Gesicht des FC Schalke in der Öffentlichkeit“, gibt Tillmann Einblicke in Arbeit des Niederländers. Diese Bereiche soll er wohl auch in Zukunft verantworten.

Nach und nach werden bei S04 also die wichtigen Entscheidungen getroffen. Fakt ist: Nach der Verpflichtung von Baumann ist die Wahl des neuen Cheftrainers die wichtigste. Schließlich möchte Schalke in der nächsten Saison eine deutlich bessere Rolle spielen und eine ruhigere Spielzeit erleben.