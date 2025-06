FC Schalke 04: Bitterer Korb? S04 droht bei Transfer-Flirt leer auszugehen

Am Samstag (31. Mai) hat der FC Schalke 04 mit Miron Mursic seinen neuen Cheftrainer offiziell bekannt gegeben. Der 42-jährige Österreicher übernimmt den Revierklub zur neuen Saison. Die wichtigste Entscheidung ist also nun gefallen.

Nun geht es für den FC Schalke 04 darum, dem neuen Trainer einen passenden Kader zur Verfügung zu stellen. Mursic wird für seinen Spielstil noch einige Neuzugänge benötigen. Bei einem Transfer-Flirt könnte S04 jedoch leer ausgehen?

FC Schalke 04: Defensiv-Spezialist zum VfL statt zu S04?

Er wird schon seit Wochen mit S04 in Verbindung gebracht, Königsblau soll durchaus Interesse an einer Verpflichtung von Philipp Strompf haben. Der Innenverteidiger spielte trotz des Abstiegs eine starke Saison beim SSV Ulm und hat sich für weitere Spiele in Liga zwei empfohlen.

Trotz seines 2026 auslaufenden Vertrages wird er die Spatzen in diesem Sommer verlassen. Der Defensiv-Akteur hat sich bereist vom SSV und den Ulmer-Fans verabschiedet. Doch wohin zieht es den 27-Jährigen? So viel steht fest: Strompf hat nahezu die Qual der Wahl.

Laut neuesten Gerüchten von „Liga-Zwei.de“ steht Strompf unter anderem beim VfL Bochum weit oben auf der Einkaufsliste. Mit RB-Leihgabe Leandro Morgalla und Colin Kleine-Bekel, der nach seinem Vertragsende bei Holstein Kiel ablösefrei an die Castroper Straße wechselt, könnte Strompf der dritte Defensiv-Neuzugang bei dem Bundesliga-Absteiger werden.

Zweitliga-Klubs jagen Strompf

Der VfL soll großes Interesse an Strompf haben. Doch nicht nur Bochum hat den Innenverteidiger auf dem Zettel: Neben S04 sollen etliche Zweitligisten – unter anderem der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern – hinter Strompf her sein. Und Schalke droht bei dieser Konkurrenz leer auszugehen.

Denn Fakt ist: Schalke die Kaderplanung erst jetzt so richtig intensivieren. Mursic und die S04-Bosse haben bereits über den ein oder anderen Neuzugang gesprochen, doch wirklich konkrete Verhandlungen dürften wohl erst jetzt starten. Ob Schalke dies bei Strompf zum Verhängnis wird?