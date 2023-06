FC Schalke 04: Ex-S04-Star vor Rückkehr in die Heimat? Dieses Gerücht lässt alle Fans aufhorchen

Mit dem FC Schalke 04 stieg er ab, verließ den Klub, um Champions League zu spielen. Schon jetzt weiß jeder S04-Fan, um wen es hier geht: Suat Serdar. Der wird jetzt mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub in Verbindung gebracht.

Mainz 05 erwägt offenbar, das Eigengewächs fünf Jahre nach dem Abschied zurückzuholen. Gelingt das, bahnt sich im Mainzer Mittelfeldzentrum ein Duett zweier Ex-Stars des FC Schalke 04 an.

FC Schalke 04: Serdar vor Rückkehr nach Mainz?

Als Königsblau am Ende der Horror-Saison 20/21 abgestiegen war, stand der Abgang von Suat Serdar schon fest. Der Kreativspieler gehörte zum Tafelsilber, das Schalke im Kampf ums Überleben nun veräußern musste. Mit Hertha BSC wollte er den Europapokal angreifen, Königsklasse spielen. Doch stattdessen erlebte er im zweiten Jahr den nächsten Albtraum-Abstieg (hier mehr).

+++ Beim FC Schalke 04 spricht Reis eine deutliche Warnung aus – „Muss die Basis werden“ +++

Auch in Berlin ging er als Tabellenletzter in die zweite Liga runter. Wieder bahnt sich nach dem Abstieg der Abschied an. Und wieder scheint Serdar mit einem Wechsel nachträglich den Klassenerhalt klarzumachen – denn ein Bundesligist beschäftigt sich mit dem Ex-Nationalspieler.

Ex-S04-Duett im Mainzer Zentrum?

Nicht irgendeiner. Mit elf Jahren war der gebürtige Bingener einst in die Jugend von Mainz 05 gewechselt, trug zehn Jahre lang das Trikot der Rheinhessen, bevor er für elf Millionen Euro zum FC Schalke 04 ging. In Mainz wurde er Profi, U20-Elite-League-Sieger und U21-Nationalspieler. Nun arbeitet Mainz laut „Kicker“ an einer Rückholaktion.

Durch den bevorstehenden Abgang von Anton Stach und Leandro Barreiro droht im Mainzer Zentrum ein Loch zu entstehen, das mit dem Rückkehrer gestopft werden könnte. Für knapp fünf Millionen Euro würde Hertha Suat Serdar ziehen lassen. Zusammen mit dem angestrebten Gehalt des 26-Jährigen ergäbe sich eine Summe, die wohl nur bei guten Angeboten für Stach und/oder Barreiro zu stemmen wäre.

Top-News:

Gelingt die Rückhol-Aktion, könnte es sogar zu einem Ex-S04-Duett kommen. Tom Krauß wird den FC Schalke 04 aller Voraussicht nach verlassen und wird ebenfalls mit Mainz 05 in Verbindung gebracht.