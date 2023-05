FC Schalke 04: Ex-Star im Tal der Tränen – DIESE Entscheidung ist überhaupt nicht aufgegangen

Die Bundesliga ist spannend wie nie – und die erste Entscheidung endlich gefallen. Während der FC Schalke 04 weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt hat, befindet sich Hertha BSC Berlin im Tal der Tränen. Das 1:1 gegen Bochum bedeutet den siebten Abstieg.

Nach Abpfiff saßen die Spieler der Hertha weinend auf dem Rasen oder bedient auf der Spielerbank. Unter ihnen befand sich auch Suat Serdar, der den FC Schalke 04 einst in Richtung Hauptstadt verließ. Ein Wechsel, der nicht aufgegangen ist.

FC Schalke 04: Serdar steigt ab

2021 hatte er den bitteren Gang ins Unterhaus bereits mit den Knappen antreten müssen, nun steigt Serdar auch mit der Hertha ab. Der Mittelfeldspieler war über die gesamte Saison eine der wichtigen Stützen des Teams. Die miserable Statistik mit nur 26 Punkten konnte er aber nicht verhindern.

Serdar steht wie sein aktueller Verein vor einem Scherbenhaufen. Wie es für den ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 weitergeht, ist offen. Klar ist, dass es in Berlin Veränderungen geben wird – und der 26-Jährige auch keine Lust auf zweite Liga hat.

„Langfristig Champions League spielen“

Beim FC Schalke 04 hatte er sich einst mit der Absicht verabschiedet, in internationalen Wettbewerben antreten zu wollen. „Langfristig will ich möglichst dauerhaft in der Champions League spielen und Titel gewinnen“, sagte er 2021 in der „Bild“.

Schon nach seinem Wechsel zur Hertha musste er sich aus Gelsenkirchen dafür den ein oder anderen Spruch gefallen lassen. Zwei Jahre später muss aber auch Serdar feststellen, dass seine Wechsel-Entscheidung von damals schlicht nicht aufgegangen ist.

FC Schalke 04 hat noch die Chance

Während Serdar also den zweiten Abstieg seiner Karriere zu verzeichnen hat, ist für seinen Ex-Verein noch alles drin. Die Knappen liegen nach dem Remis gegen Frankfurt weiter auf dem Relegationsplatz. Am Sonntag kann Stuttgart aber noch vorbeiziehen.

Auch wenn das Auswärtsspiel am letzten Spieltag gegen RB Leipzig ein harter Brocken ist, ist auch die direkte Rettung noch möglich. Andernfalls könnten der FC Schalke 04 und Serdar nach dem 34. Spieltag wieder gemeinsam in die zweite Liga gehen.