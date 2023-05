Schalke 04 – Frankfurt: Eskalation nach Abpfiff – Eintracht-Anhänger stürmen in Schalke-Block

Unschöne Szenen nach einer hitzigen Partie! Am Samstagnachmittag trafen der FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt aufeinander. S04 kämpft in der Bundesliga ums sportliche Überleben. Dementsprechend angespannt war die Stimmungslage.

Auf dem Platz entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Schalke 04 glich gegen Frankfurt kurz vor Schluss aus – immerhin ein Punkt. Nach Abpfiff kam es auf den Rängen jedoch Gewaltausschreitungen, die niemand gebrauchen kann.

Schalke 04 – Frankfurt: Prügelei auf Tribüne

Nach dem Ausgleich durch Sebastian Polter hatten die Spieler der Knappen vor der Nordkurve mit den eigenen Fans auf den letzten Spieltag eingeschworen. Auf der anderen Seite des Stadions eskalierte die Situation jedoch.

Von den gut 6.000 Frankfurt-Anhängern kletterten einige über die Zäune und Begrenzungen und gelangten so in die umliegenden Blöcke mit Schalke-Fans. Es entwickelten sich handfeste Auseinandersetzungen und Prügeleien zwischen den Fangruppen. Was der Auslöser für den Block-Sturm war, war zunächst nicht klar.

Keine Polizei vor Ort

Zahlreiche Videos kursierten kurz nach dem Spiel in den sozialen Netzwerken. Auch ein Reporter von DER WESTEN bekam die Szenen live vor Ort mit. Aufgehalten wurden die Frankfurter Chaoten nicht.

Zum Zeitpunkt der Prügeleien war von der Polizei zunächst nicht viel zu sehen. Einige Ordner versuchten, sich den Angreifern in den Weg zu stellen. Auf weiteren Video ist zu sehen, wie die Chaoten durch die Ausgänge ins Stadionumfeld gelangen.

Schalke 04 – Frankfurt: S04 bleibt im Keller

Ob Frust über den späten Ausgleich der Grund für die Eskalation war, ließ sich zunächst nicht sagen. Schalke 04 war nach nicht mal einer Minute in Führung gegangen, hatte diese im Verlauf des Spiels allerdings aus der Hand gegeben.

Kurz vor Schluss war es dann Sebastian Polter, der eine Flanke von Tobias Mohr mit der Fußspitze über die Linie drückte. Damit sicherte er Schalke 04 gegen Frankfurt immerhin noch einen Punkt, der vielleicht noch wichtig werden könnte.