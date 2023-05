Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Schon vor Anpfiff! S04-Fans sorgen für Gänsehaut

33. Spieltag, Abstiegskampf, Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Es ist das wohl wichtigste Heimspiel der jüngeren Vereinsgeschichte und S04 braucht drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Wie wichtig die königsblauen Anhänger für den FC Schalke 04 sind, zeigten sie bereits die gesamte Saison über. Vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt setzten die Fans noch einen drauf und sorgten direkt für Gänsehaut.

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt: Gänsehaut schon vor Anpfiff

„Oberrang alle in Blau, Unterrang alle in Weiß“, so lautete die Forderung der Ultras GE vor dem wichtigen Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. So sollte der Mannschaft noch mal extra Motivation gegeben werden, um im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte zu holen.

Auch interessant: Schalke 04 – Frankfurt: Erlösung zum richtigen Zeitpunkt – S04 fallen Steine vom Herzen

Dieses Motto soll sich über das gesamte Stadion erstrecken. Normalerweise werden Choreografien nur in der Nordkurve präsentiert. Für dieses besondere Spiel ist das nicht der Fall. „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Stadion in unseren Vereinsfarben erstrahlt“, erklären die Ultras in ihrer Botschaft an die Fans. „Unterstreichen wir noch einmal unsere Geschlossenheit, die uns alle über die schwere Saison getragen hat“, heißt es weiter.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und schon vor Spielbeginn erstrahlte die Arena in blau und weiß. Das nicht etwa wie bei sonst jedem Heimspiel, sondern tatsächlich so, wie es die Ultras gefordert haben. Die Aktion sorgte bei den TV-Zuschauern für Gänsehaut.

„Gänsehaut am ganzen Körper“

„Das ist Schalke! So etwas schaffen nicht viele Fanszenen“, „Ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich das vor dem Fernseher so sehe. Stark, was die Fans auf die Beine gestellt haben“, „Das sieht so schön aus. Sehr gelungene Aktion der Ultras“ und „Diese Choreo und diese Stimmung ist einfach geisteskrank“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien zum Spiel FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt.

Mehr News für dich:

Die Extra-Motivation scheint direkt dagewesen zu sein. Denn nach nicht einmal 60 Sekunden ging S04 durch einen Kopfball von Simon Terodde mit 1:0 in Führung. Ob S04 diese Führung halten und drei wichtige Punkte holen kann?