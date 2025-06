Schalke 04 verkündet nächsten Abgang – jetzt haben die Fans nur eine Forderung

Mit Derry John Murkin, Emmanuel Gyamfi, Paul Seguin und Ron-Thorben Hoffmann hatte Schalke 04 schon vor dem offiziellen Trainingstart bereits vier Abgänge vermelden können. Am Samstag (21. Juni) folgte Abgang Nummer fünf: Lino Tempelmann wechselt fest zu Eintracht Braunschweig und wird auch künftig für Blau-Gelb ablaufen.

Aus S04-Sicht ist dieser Wechsel durchaus eine gute Nachricht, schließlich gehörte der Mittelfeldspieler zu den absoluten Top-Verdienern bei Schalke 04. Kurz nach der Verkündung des Tempelmann-Deals richteten sich die Fans direkt an Frank Baumann und Co.

Schalke 04: Tempelmann weg, kommt jetzt der nächste Neue?

Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt Tempelmann für knapp 30.000 Euro plus Bonuszahlungen fest zur Eintracht. Für S04 bedeutet dies ein wenig mehr Handlungsspielraum – vor allem das frei werdende Gehalt gibt einiges an Budget frei. Und S04 hat schon genaue Planungen, wie dies genutzt werden soll.

Mit Nikola Katic steht der dritte Sommer-Neuzugang bereits in den Startlöchern. S04-Coach Miron Muslic kennt den bosnischen Nationalspieler aus gemeinsamen Zeiten bei Plymouth – auch dort fungierte Katic schon als Abwehrchef. Diese Rolle soll er nun auf Schalke einnehmen.

++ Alles klar beim FC Schalke 04: Wechsel perfekt! ++

Die Verhandlungen mit dem Bosnier sind weit fortgeschritten, S04 und der Spieler haben sich wohl geeinigt. Nur die Einigung mit dem FC Zürich, Katic‘ Stammverein, steht noch aus. Nach der Tempelmann-Verkündung forderten viele Schalke-Fans: „Holt Katic jetzt ran.“

Katic schon bald an Board?

„Dann ist der Weg für Katic jetzt ja frei“, schrieb ein S04-Fan bei „X“. Wann genau der 28-Jährige am Berger Feld aufschlagen wird, ist noch nicht klar. Fakt ist: Die Knappen-Bosse arbeiten mit Hochdruck daran, den neuen Abwehrchef schnellstmöglich zu verpflichten. Auch, damit dieser sich an den neuen Klub und an die Mannschaft gewöhnen kann, ehe er den Laden in der Defensive zusammenhalten soll.

Weitere News:

Der ganz große Vorteil: Er kennt Muslic und seine Assistenten bereits bestens, weiß genau, wie die ticken, was sie von ihm und der Mannschaft erwarten. Es dürfte eine Frage von Tagen sein, bis mit Katic Neuzugang Nummer drei verkündet wird.