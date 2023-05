S04-Star lag mit besonderer Entscheidung goldrichtig – wird er erneut zum Sieg-Faktor?

Für den FC Schalke 04 steht am Freitagabend (5. Mai, 20.30 Uhr) bei Mainz 05 ein weiteres Endspiel um den Klassenerhalt an. Nach dem hochemotionalen und enorm wichtigen Last-Minute-Sieg gegen Werder Bremen (2:1) fährt Blau-Weiß mit einem klaren Ziel nach Mainz: die nächsten drei Punkte Richtung Liga-Rettung.

Gegen Bremen wurde Sebastian Polter zum mitentscheidenden Faktor. Der Angreifer des FC Schalke 04 feierte gegen die Hanseaten sein Blitzcomeback. Dies war nur wegen einer besonderen Reha-Technik möglich. In Mainz könnte er erneut zum Faktor werden.

FC Schalke 04: Blitz-Comeback dank alternativer Behandlung

Als Polter gegen Werder vier Monate nach seinem Kreuzbandriss eingewechselt wurde, staunten die Fans in der Veltins-Arena. Normalerweise fällt man mit einer derartigen Verletzung mindestens sechs, eher acht Monate aus, Polter gab sein Comeback nach nur 16 Wochen. Die Besonderheit beim S04-Stürmer: Er verletzte sich nicht am vorderen, sondern am hinteren Kreuzband. Die Diagnose: ein isolierter Riss des hinteren Kreuzbandes.

Im Nachgang entschied sich Polter gegen eine Operation und für eine konservative Behandlung. Die ermöglichte das Blitz-Comeback. „Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das konservativ behandeln, Muskeln auftrainieren möchte. Das ist mir sehr gut gelungen“, so Polter. „Von daher war es möglich, schnell wieder ins Lauftraining zu gehen und dann auf dem Platz zu stehen“, zeigte der Stürmer sich nach dem Werder-Spiel sichtlich glücklich.

Und als wäre das Blitz-Comeback nicht schon genug, steuerte er auch noch einen großen Anteil zur Schalker Wende und zum Last-Minute-Sieg bei. Er bereitete das 1:1 von Sepp van den Berg per Kopf-Ablage vor und machte den langen Pass von Marcin Kaminski vor dem 2:1 stark fest. Anschließend brachen alle Dämme. Auch beim 32-Jährigen selbst. „Für einen Abend wie diesen habe ich in den vergangenen Wochen täglich hart gearbeitet“, erklärte der Angreifer nach dem Spiel.

Gleiches Spiel in Mainz?

Sowohl für Polter selbst als auch den S04 war sein Comeback gegen Bremen äußerst gelungen. Daran möchte er auch in Mainz anknüpfen. Für einen Startelf-Einsatz sei es noch zu früh, erklärte Trainer Thomas Reis vor dem Spiel. Doch als Joker könnte der Angreifer fungieren. Eventuell wird er auch im Auswärtsspiel gegen die 05er wieder zum Sieg-Faktor. Für S04 wäre es enorm wichtig.

Dass Polter in dieser Saison überhaupt noch zum Einsatz kommt, gleicht einem kleinen Wunder. Jetzt könnte er für S04 sogar ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf werden. Der Angreifer kennt selbige Situation schon aus dem letzten Jahr in Bochum. Dort gelang ihm auch unter Thomas Reis der Klassenerhalt…