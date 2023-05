FC Schalke 04: Star mit Ansage vor Saison-Endspurt – „Bringt uns aber wenig“

Der FC Schalke 04 hat noch vier Spiele, um den direkten Wiederabstieg zu vermeiden. Das Restprogramm hat es in sich, die Aufgaben sind jedoch nicht unmöglich. Doch für den Klassenerhalt sollte man mindestens einen Punkt aus Mainz entführen. Ansonsten wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner.

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Mainz (Freitag, 05. Mai, 20:30 Uhr) macht Dominick Drexler noch einmal Mut und heizt für den Saisonendspurt ein. Der Spieler des FC Schalke 04 blickte noch einmal auf das Bremen-Spiel zurück und erklärte, dass man nach diesem Spiel nun ein anderes Auswärtsgesicht zeigen müsse.

FC Schalke 04: Drexler mit mahnenden Worten

Das Bremen-Spiel im Rücken, geht es für den S04 in Mainz darum, an die zweite Hälfte anzuknüpfen, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. In den letzten Auswärtsspielen zeigte man schwache Leistungen. Man konnte nicht wirklich erkennen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die unbedingt in der Liga bleiben möchte. In den Heimspielen der Rückrunde war das zumeist anders. Man verlor lediglich ein Spiel in der heimischen Veltins Arena. Dies muss jetzt zur Prämisse der folgenden Auswärtsspiele werden.

Offensiv-Star Dominick Drexler mahnte indessen vor den kommenden Aufgaben. „Das Match gegen Bremen hat uns natürlich unfassbar gutgetan, bringt uns aber wenig, wenn wir die nächsten vier Spiele nicht genau so weitermachen“, erklärte der 32-Jährige. Und in der Tat ist das wohl der Schlüssel zum Erfolg. Denn auch wenn die kommenden Gegner teils übermächtig scheinen, kann das Team von Thomas Reis viel mit seiner Leidenschaft wettmachen.

Daran erinnerte auch Drexler. „In den restlichen Partien ist es egal, ob man in der Startelf steht oder eingewechselt wird. Es zählt einzig allein der Wille. Den muss man bei jedem Einzelnen sehen“, so der Mittelfeldspieler. Gegen Bremen sah man, dass der Zusammenhalt im Team passt. Dazu stehen die Anhänger des S04 wie eine Wand hinter ihrem Team. Das kann zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf werden.

S04-Verbleib auch bei Abstieg?

Für Drexler selbst geht es darum, noch eine weitere Saison im deutschen Fußball-Oberhaus zu spielen. Der Vertrag des Routiniers verlängerte sich erst kürzlich durch eine Klausel. Sein Arbeitspapier ist auch für die zweite Liga gültig. Drexler soll auch für den Abstiegsfall fest eingeplant sein. Er konnte in weiten Strecken dieser Saison überzeugen und ist in der laufenden Spielzeit nach Marius Bülter zweitbester Scorer des S04 (sieben Scorerpunkte). Gegen Bremen gelang ihm der so wichtige 2:1-Siegtreffer, der ganz Schalke in Ekstase versetzte.

Auch neben dem Platz ist Drexler enorm wichtig für den FC Schalke 04. Im Kreise der Mannschaft zählt er zu den absoluten Führungsspielern und kommt in der Kabine immer wieder zu Wort. Er hält Ansprachen und gibt die Richtung vor. Für Trainer Thoms Reis ist Drexler ein enger Vertrauter, auch wenn er kein Kapitänsamt innehat. Ein Verbleibt gilt, ligaunabhängig, als sehr wahrscheinlich.