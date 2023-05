FC Schalke 04: Alles klar! Star sagt S04 zu – Unterschrift nur noch Formsache

Der Abstieg ist grausame Realität. Zeit, sich um den direkten Wiederaufstieg zu kümmern. Während die Fans des FC Schalke 04 noch trauern, laufen die Planungen für die Zweite Liga schon auf Hochtouren.

Wenige Tage nach dem Leipzig-Tiefpunkt werden schon Nägel mit Köpfen gemacht. Ein neuer Sportdirektor ist gefunden – und die erste Star-Unterschrift ist auch sicher.

FC Schalke 04: Star verlängert trotz Abstieg

In der Abwehr des S04 bahnen sich weitreichende Veränderungen an. Moritz Jenz ist durch den Abstieg nicht zu halten, Sepp van den Berg genauso. Auch bei Maya Yoshida, Jere Uronen und Thomas Ouwejan bahnen sich Abschiede an. Umso wichtiger, dass ein anderer Abwehrmann bleibt.

Marcin Kaminski wird mit Schalke in die zweite Liga gehen. Wie Transfer-Experte Tomasz Wlodarczyk für das polnische Portal „Meczyki“ berichtet, haben Klub und Spieler eine Einigung über die Verlängerung des auslaufenden Vertrags erzielt.

Kaminski bleibt Schalker

Kaminski war bereits im letzten Zweitliga-Jahr eine tragende Säule bei Königsblau. Ohne Corona-Infektion und Gelbsperre hätte er wohl keine einzige Minute in der Aufstiegssaison verpasst. Zurück in der Bundesliga erlebte der polnische Nationalspieler ein Seuchenjahr. Nach dem Flop-Auftakt in Köln (1:3) landete er schnell auf der Bank, zog sich dann bei einem häuslichen Unfall eine Risswunde am Bein zu, die durch Infektionen zu einer fast fünfmonatigen Pause führte.

Auch in der Folge gab es immer wieder Rückschläge, erst eine hartnäckige Krankheit, dann ein Hexenschuss. Gegen Saisonende war er endlich wieder bei 100 Prozent – und stand prompt wieder in der Startelf. Das soll auch nächste Saison so sein. Mit 31 Jahren entschied sich Kaminski für den Gang in die zweite Liga mit dem FC Schalke 04.

Dort ist er fest als Stamm-Innenverteidiger eingeplant. Dass Schalke ihm ein Angebot vorlegen wird, sickerte kürzlich bereits durch. Offenbar stieß man beim Polen auf offene Ohren – denn die Zusage kam schnell.