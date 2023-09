FC Schalke 04 – Magdeburg: Schiri-Ansetzung lässt S04-Fans zittern – diese DFB-Entscheidung könnte richtig teuer werden

Jetzt wird’s richtig ernst! Nach dem verpatzten Saisonstart steht der FC Schalke 04 gegen Magdeburg massiv unter Druck. Ausgerechnet jetzt trifft der DFB eine Entscheidung, die so manchen S04-Fan zittern lässt.

Mit Michael Bacher gibt ein Schiedsrichter bei FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg sein S04-Debüt in der Liga. Bei ihm sitzen die Karten sehr locker. Und Schalke hat diese Saison mit Platzverweisen zu kämpfen. Eine explosive Mischung.

FC Schalke 04 – Magdeburg: Droht eine Karten-Flut?

Sechs Spiele, drei Platzverweise. Schalke hat in der Sünder-Kartei eine stattliche Statistik vorzuweisen. Die Roten Karten sind schnell zum Problem geworden – denn neben einigen Verletzten muss Trainer Thomas Reis immer wieder auch auf gesperrte Leistungsträger verzichten. Knallt es gegen Magdeburg wieder?

Das ist beleibe nicht ausgeschlossen. Erstmals pfeift nämlich Michael Bacher ein Liga-Spiel der Königslauen. Und der greift sich gerne mal in die Taschen. Letzte Saison verteilte der Unparteiische aus München in 19 Spielen satte 99 Karten – im Schnitt also mehr als fünf pro Spiel. In der neuen Spielzeit kommt Bacher in vier Spielen bereits auf 20 Karten.

Schiri Bacher greift schnell in die Tasche

Eine Karten-Flut am Samstagabend könnte kritisch werden. Weitere Platzverweise können sich die Knappen gerade nicht erlaubten, könnten FC Schalke 04 – Magdeburg schnell in eine aus S04-Sicht unschöne Richtung kippen lassen. Die Mannschaft sollte vorgewarnt sein.

Beim Spiel FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg steht vor allem Trainer Thomas Reis unter starker Beobachtung. Nach dem miesen Start in die „Mission Wiederaufstieg“ mehrt sich die Zahl der Kritiker seiner Spielweise. Auch gegen den FCM deutete er an, tief stehen und vor allem auf die Vermeidung von Gegentoren gehen zu wollen. Das kommt auf Schalke nicht gut an.