FC Schalke 04: Reis kassiert Schelte von Spieler-Vater – und reagiert verblüffend

Beim FC Schalke 04 geht es zurzeit drunter und drüber. Trainer Thomas Reis muss sich von allen Ecken etwas anhören. Neustes Kapitel im Schalke-Zirkus: Wolfgang Seguin, Vater von S04-Star Paul Seguin, hat Reis öffentlich angegriffen.

Für Trainer Thomas Reis ist es keine einfache Phase beim FC Schalke 04. Wie er nun auf die Schelte von Seguins Vater reagiert, ist verblüffend. Damit hätten die Fans wohl nicht gerechnet.

FC Schalke 04: Schelte von Seguin-Vater

Fährmann-Zoff, angeblich überhartes Training, Testspiel-Ärger – und nun auch noch ein verärgerter Vater, der öffentlich Trainer Thomas Reis für den Umgang mit seinen Sohn kritisiert. Der FC Schalke 04 kämpft zurzeit neben der sportlichen Misere mit zahlreichen Störfeuern.

+++ FC Schalke 04: Was meint er damit? Mysteriöse Andeutung von Vorstand Peter Knäbel +++

In der Woche vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg meldete sich der Vater von Paul Seguin zu Wort. „Wir werden nicht fahren“, verkündete er in der „Bild“ und erklärte: „Die sportliche Situation auf Schalke und das, was da im Moment mit unserem Sohn passiert, regt meine Frau zu sehr auf. Wenn es Paul nicht gut geht, leidet sie mit.“

Wolfgang Seguin macht den Trainer dafür verantwortlich, dass sein Sohn den Erwartungen hinterherläuft. „Man hat ihn als zentralen Mittelfeldspieler geholt, ihn aber auf der Außenbahn eingesetzt“, kritisierte er Reis für seine Aufstellung.

Reis reagiert verblüffend

Die Reaktion von S04-Coach Reis fiel nicht so aus, wie man sie unbedingt erwartet hättet. Statt mit Wut und Ärger darauf zu antworten, reagierte er mit Verständnis. „Als Vater kann ich es verstehen, weil man natürlich immer für seine Kinder das Beste will. Aus der Sicht finde ich das noch in Ordnung“, sagte er auf der Pressekonferenz.

Das könnte dich auch interessieren:

Grundsätzlich wolle er die Themen, die aktuell rund um den FC Schalke 04 kursieren, nicht überbewerten. „Die Mannschaft weiß, wie ich denke. Wir haben alle Dinge, die thematisiert worden, in der Mannschaft angesprochen und es kam weiterhin kein Widerwort“, so Reis.