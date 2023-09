FC Schalke 04: Angst vor den eigenen Fans? Bedenkliche Aussage sorgt für Wirbel

Der FC Schalke 04 steckt mal wieder in der Krise. Nach dem verpatzten Saisonstart ist der Trainer angezählt, das Team verunsichert und die Fans unzufrieden. Höchste Zeit, wieder Ruhe reinzukriegen.

Ein Sieg gegen Magdeburg muss her, möglichst ein überzeugender. Doch Thomas Reis hat einen anderen Plan. Er will Beton anrühren, verrät Gerald Asamoah – und nennt dafür einen bedenklichen Grund.

FC Schalke 04: Angst vor den Fans?

So schnell wendet sich das Blatt. Erst vor wenigen Wochen nannte Thomas Reis Schalke den FC Bayern der zweiten Liga, jetzt macht man sich im Heimspiel gegen Magdeburg regelrecht zum Underdog. „Erst einmal geht es um Sicherheit“, sagt Lizenzleiter Gerald Asamoah über die Herangehensweise. „Es gibt kein Halligalli, wir werden nicht vorne draufgehen. Leicht passiv muss man schon sein, um kompakt zu stehen.“

Schon vor dem Anpfiff ist klar: Wer am Samstag ein Offensiv-Feuerwerk erwartet, wird enttäuscht. Gegen Magdeburg wird sich Schalke hinten reinstellen. Aber warum? Die Begründung von Asamoah wirft Fragen auf. Er sagt: „Es wäre fatal, wenn du gegen Magdeburg ein Tor kassierst, dann weiß man, was in der Arena passiert.“

„Wir scheißen uns vor dem Heimspiel in die Hose“

Der S04-Funktionär deutet Sorge vor Pfiffen in der Arena an. Die hatte es zuletzt mehrfach gegeben. Bedenklich stimmt viele Fans, dass die Unmutsbekundungen die Stars offenbar so verunsichern, dass es das Team aus der Bahn werfen könnte. Einige Reaktionen:

„Okay, wir denken also negativ und haben eigentlich die Buxe voll. Das wird Titz und dem FCM kaum entgehen. Warum nicht einfach mal einen anderen Ansatz wählen? Selbst ein frühes Tor machen und damit die Hütte zum Kochen bringen.“

„Man spielt zuhause gegen Magdeburg… bei allem Respekt vorm Gegner, die aktuell echt guten Fußball spielen, aber da muss der eigene Anspruch doch n ganz anderer sein als nur bloß kein Gegentor zu kassieren? Dann besser mal nichts sagen als so’n ängstlichen Müll.“

„Wir scheißen uns vor dem Heimspiel in die Hose, wir sind der S04.“

„Gerade er sollte auch wissen, was in der Arena passiert, wenn wir ein Tor machen…“

„Diese Versagermentalität ist zum Kotzen und genauso spielen die Jungs auf dem Platz. Heimspiel gegen Magdeburg! Geh da selbstbewusst ran und hau die 4:0 weg!“

Der FC Schalke 04 war als Aufstiegsfavorit in die Saison gestartet. Nur fünf Spiele später parkt man aus Angst vor Gegentoren und Pfiffen den Mannschaftsbus vor dem Tor? Die Fans trauen ihren Ohren nicht.