FC Schalke 04: Fans trauern ihm hinterher – DIESER Anblick ist für sie ein Stich ins Herz

Er war einer der Helden der Rückrunde beim FC Schalke 04. Um ein Haar hätten die Knappen doch noch den Klassenerhalt klargemacht. Eines der Gesichter für den Umschwung war Moritz Jenz!

Der Innenverteidiger verstärkte den FC Schalke 04 in der Winterpause und stabilisierte die Abwehr spürbar. Wegen des Abstiegs hatten die Königsblauen allerdings keine Chance, Jenz zu halten. Stattdessen ging er nach Wolfsburg, doch dort verkommt er bisher.

FC Schalke 04: Jenz muss sich gedulden

Keine Frage, wenn es die Chance gegeben hätte, Jenz zu halten, wohl alle Schalker hätten bedenkenlos zugestimmt. Wie kaum ein anderer Spieler hatte er einen direkten Einfluss auf das Spiel der Knappen.

Unter Jenz‘ Defensiv-Führung startete S04 eine Serie von acht ungeschlagenen Spielen in Folge. Vier Spiele in Folge spielte man jeweils ohne Gegentor. Nur so belebte der FC Schalke 04 den Traum von Klassenerhalt überhaupt wieder.

Jenz kommt nicht über die Bank hinaus. Foto: IMAGO/Sven Simon

Danach musste er Gelsenkirchen schon wieder verlassen. Allerdings blieb er in der Bundesliga. Jenz schloss sich im Sommer dem VfL Wolfsburg an. Doch dort muss er sich bisher hinten anstellen.

Noch kein Einsatz

Denn bisher durfte der Innenverteidiger noch keine einzige Minute auf dem Platz stehen. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal schmorte Jenz auf der Bank. Derzeit ist an Maxence Lacroix und Cedric Zesiger kein Vorbeikommen.

Ein Anblick, der die Fans des FC Schalke 04 besonders traurig macht. Es steht außer Frage, dass Jenz in Gelsenkirchen weiterhin unangefochtener Stammspieler gewesen wäre. Auch der Spieler selbst hatte vom S04 geschwärmt, wäre gerne geblieben.

Vorerst müssen beide allerdings weiterhin getrennte Wege gehen. Während Jenz auf den Durchbruch hofft, wünschen sich die Schalke-Fans nichts sehnlicher als den Turnaround ihres Teams. Sonst wackeln die Aufstiegschancen. Und nur bei einer Rückkehr ins Oberhaus wäre auch ein Wiedersehen mit dem Verteidiger möglich.