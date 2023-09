FC Schalke 04: Zaubert S04 eine Überraschung aus dem Hut? ER wittert plötzlich sein Profi-Debüt

Wer führt den FC Schalke 04 aus der Krise? Wer könnte die Überraschung sein, um das Ruder herumzureißen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Fans der Königsblauen, seit die 2. Bundesliga in die Länderspielpause gegangen ist.

Am kommenden Wochenende feiert dann der Vereinsfußball sein Comeback. Für den FC Schalke 04 geht es zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg. Mit dabei könnte dann vielleicht ein neuer Überraschungs-Durchstarter sein.

FC Schalke 04: Lohn für harte Arbeit

Die spielfreie Woche nutzten die Knappen, um ihre taktischen Abstimmungen zu verbessern. An diesen scheiterten sie in den Vorwochen vielfach und ließen so wichtige Punkte liegen. Allerdings experimentierte Trainer Thomas Reis hier und da auch.

Auch spannend: Gerade erst da, schon fehlt er – Rätsel um S04-Neuzugang

So beorderte er beispielsweise Niklas Castelle ins Profitraining. Der Stürmer der U23 durfte ebenso beim Testspiel gegen den SSV Ulm teilnehmen. Nach seiner Einwechslung kreierte er einige Chancen und konnte eine auch in einen Treffer umwandeln. Der Lohn folgte nun zu Beginn der Woche: Castelle darf weiter mit den Profis des FC Schalke 04 trainieren.

Unverhoffte Karriere

Es ist der nächste Schritt einer plötzlich märchenhaften Karriere. Bis vor anderthalb Jahren kickte Castelle noch in der Landesliga, ehe Königsblau auf ihn aufmerksam wurde. Im Januar 2022 unterschrieb er bei der U23. Seitdem sammelte er 26 Torbeteiligungen in doppelt so vielen Spielen. Auch in dieser Regionalliga-Saison steht er schon bei vier Treffern.

Castelle trainiert bei den Profis mit. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Nun klopft er bei der Zweitligamannschaft zumindest mal an. Neben Keke Topp könnte er ein neues, junges, hoffnungsvolles Gesicht werden. Wie genau Thomas Reis mit ihm plant, dürfte aber auch von der Personalentwicklung bei S04 abhängen.

FC Schalke 04 hofft auf seinen Kapitän

Noch ist nämlich unklar, ob Simon Terodde gegen Magdeburg spielen kann. Seine Wadenprobleme lassen keine genauere Diagnose zu. Sollte der Kapitän ausfallen, stünde Simon Polter als Ersatz parat. Dahinter wäre dann aber ein Kaderplatz frei.

Noch mehr News kannst du hier nachlesen:

Zudem brächte Castelle den Vorteil mit, dass er nicht nur im Zentrum spielen, sondern auch auf die Flügel ausweichen kann. Ein Experiment, das Reis bereits mit Topp glücklos probierte. Hier könnte Castelle beim FC Schalke 04 einen Vorteil haben.