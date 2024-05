FC Schalke 04: Die Kasse klingelt! Plötzlich hat S04 mehr Kohle zur Verfügung

Die Achterbahn-Saison des FC Schalke 04 findet endlich ihren Abschluss. Am letzten Spieltag müssen die Knappen nach Fürth und wollen sich dort mit einem Sieg verabschieden. Doch schon tags zuvor schaute S04 in der Bundesliga ganz genau hin.

Dort waren einige ehemalige Spieler des FC Schalke 04 im Einsatz. Bei einigen von ihnen hoffte S04 auf erfolgreiche letzte Einsätze. Denn bei manchem Spieler sicherte man sich Erfolgsprämien. Einige Zahlungen stehen bereits fest.

FC Schalke 04 jubelt mit Heidenheim und Hoffenheim

Die Spieler, auf die es am letzten Spieltag ankam, waren Ozan Kabak (Hoffenheim) und Marvin Pieringer (Heidenheim). Insbesondere Kabak und Hoffenheim drückte man die Daumen. Warum? Als Kabak Schalke 2022 verließ, vereinbarte man mit den Kraichgauern Bonuszahlungen.

Weil die TSG mit einem furiosen 4:2-Sieg gegen Bayern München die Conference League sicherte, stehen dem FC Schalke 04 laut „Ruhr Nachrichten“ nun weitere 500.000 Euro Bonuszahlung zu! Doch es könnte noch besser werden. Gewinnt Leverkusen das Pokalfinale, spielt Hoffenheim in der nächsten Saison sogar in der Europa League. In diesem Fall bekäme S04 weitere 500.000 Euro für Kabak obendrauf.

Pieringer hofft noch

Auch Pieringer und Heidenheim hoffen noch auf das internationale Geschäft und auf Bayer Leverkusen. Auch hier gilt: Holt der Meister auch den Pokal, ist der Sensationsaufsteiger international dabei – und zwar in der Conference League. Dieses Recht sicherte man sich durch ein 4:1 gegen Absteiger Köln.

Tritt das Szenario ein, könnten die Bonuszahlungen, die Heidenheim für Pieringer an die Knappen leisten muss, auf bis zu 750.000 Euro anwachsen. Schalke hätte also plötzlich Geld für den ein oder anderen Spieler auf dem Transfermarkt.

FC Schalke 04: Auch Bülter bringt Geld

Und auch für Marius Bülter gibt es nochmal 500.000 Euro. Diese Summer war dem Bericht zufolge allerdings unabhängig von Einsatzzeiten des Stürmers im Hoffenheim festgelegt worden.

Und letztlich kann auch der FC Schalke 04 auch selbst noch etwas für sich tun. Mit einem Sieg gegen Fürth sichert man Platz 10 in der 2. Liga – und damit etwas mehr TV-Gelder, als man vor ein paar Wochen noch erwarten konnte.