FC Schalke 04 mit stolzer Verkündung– zwei S04-Juwele vor Karriere-Höhepunkt

Jahrelang galt das Nachwuchszentrum des FC Schalke 04 als eine der besten Talentschmieden Deutschlands. Nach einer Durststrecke schicken sich nun wieder einige Juwele an, auf Schalke den großen Profi-Sprung zu machen.

Zwei Talente des FC Schalke 04 haben jetzt den Anruf erhalten, auf den sie so gehofft haben. Für sie geht es mit der Nationalmannschaft zur U17-EM nach Ungarn – zum vorläufigen Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere.

FC Schalke 04: Zwei Talente für U17-EM-Kader nominiert

Die U17-Bundesliga hat Schalke diese Saison dominiert wie noch nie ein Team zuvor. 13 Siege, zwei Unentschieden und in 15 Spielen unglaubliche 3 (!) Gegentore. Nicht zu fassen, dass es am Ende nicht einmal für das bundesweite Finale reichte. Die U19 verpasste die K.o.-Phase denkbar knapp, dennoch ließen gleich einige Youngster ihr großes Talent aufblitzen und könnten schon bald Profi-Luft schnuppern.

Nachträglich werden zwei Talente nun für ihre Mega-Saison belohnt. Wie der FC Schalke 04 stolz verkündet, stehen zwei Spieler aus der Knappenschmiede im Kader der U17-EM. Bundestrainer Christian Wück nominierte jetzt Assan Ouedraogo und Taylan Bulut für das Turnier, das bereits am 13. Mai in Ungarn startet.

Bulut und Ouedraogo reisen nach Ungarn

Bulut war als Kapitän maßgeblich an der irren Saison beteiligt, die für die U17 mit dem so bitteren Halbfinal-Aus gegen den späteren Meister Arminia Bielefeld endete. Ouedraogo ist zwar erst 16 Jahre alt, spielt seit dieser Saison aber bereits in Norbert Elgerts A-Jugend und traf in 13 Spielen siebenmal – eine gute Quote für einen Mittelfeldspieler.

Jetzt erfüllen sich beide einen großen Traum und dürfen ihren vorläufigen Karriere-Höhepunkt bejubeln. Mit dem Adler auf der Brust geht es am 17. Mai gegen Portugal los, dann folgen Duelle mit Frankreich (20. Mai) und Schottland (23. Mai). Die beiden Erstplatzierten der Vierer-Gruppe gehen ins Viertelfinale.