FC Schalke 04: Muss sich S04 Sorgen machen? Juwel ist plötzlich heiß umworben

Für den FC Schalke 04 ist die eigene Jugendarbeit so wichtig wie bei kaum einem anderen Verein in Deutschland. Durch die finanziellen Engpässe des Pottklubs ist der S04 weiterhin auf Talente aus der Knappenschmiede angewiesen. Der Nachwuchs von Blau-Weiß zählt zu den besten der Republik und ist regelmäßig in Endrunden- und Finalspielen vertreten.

Jetzt droht dem FC Schalke 04 jedoch ein Abgang eines Top-Juwels. Keke Topp zählt zu den größten Talenten Deutschlands. Der junge Angreifer macht mit seinen Leistungen immer mehr auf sich aufmerksam und zieht das Interesse anderer Vereine auf sich. Ein Bundesligist soll sich konkreter mit einem Transfer des Schalker beschäftigen.

FC Schalker 04: Werder plant Rückholaktion

Verliert der S04 das vielleicht größte Talente der jetzigen U19? Diese Frage steht seit Montag (1.Mai) im Raum. Laut Medienberichten soll sich Werder Bremen für Keke Topp interessieren. Der Nord-Klub spiele derzeit mit dem Gedanken, den jungen Stürmer zurück an die Weser zu locken. Topp spielte vor seinem Wechsel zu S04 acht Jahre in der Jugend von Grün-Weiß. Damals wechselte der Offensiv-Akteur aufgrund der „fehlenden Perspektive“ bei Bremen ins Ruhrgebiet.

„Wir konnten ihn leider nicht von unserem sportlichen Konzept überzeugen“, erklärte Björn Schierenbeck, der Direktor von Werders Nachwuchsleistungszentrum, damals. Dies könnte sich ändern. Denn Werder droht der Abgang von Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Dazu ist auch Maximilian Philipp nur ausgeliehen. Gleich drei Angreifer könnten die Hanseaten im Sommer verlassen. Bei der Suche nach möglichen Nachfolgern sind die Werder-Verantwortlichen also auch auf Topp gestoßen.

Bremen habe den Angreifer nie aus den Augen verloren. Für Topp könnte eine Rückkehr interessant sein. Der Schalker stammt aus der Nähe von Bremen und wäre somit wieder näher an seiner Familie. Doch nicht nur Werder hat das Nachwuchs-Talent im Blick. Gleich mehrere Bundesliga-Klubs sollen den 19-Jährigen auf dem Zettel haben.

Noch kein Profi-Vertrag bei S04

Für Königsblau wäre ein Abgang von Topp eine Katastrophe. Der Angreifer zählt zu den Besten seines Jahrgangs und verfügt über ein enormes Potenzial. In dieser Saison erzielte Topp zwölf Tore in 15 U19-Bundesligaspielen. Dazu feierte er bei der 0:2-Niederlage in Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt. Die S04-Verantwortlichen sollen fest mit dem gebürtigen Niedersachsen planen. Das große Problem: Topp besitzt noch keinen Profi-Vertrag bei Blau-Weiß. Schafft der S04 es nicht, dem Top-Talent eine gute Perspektive aufzuzeigen, ist ein Wechsel wohl unausweichlich.

Es gilt also, schnell zu handeln und Topp eine Zukunft bei S04 zu bieten. Andernfalls ist der Angreifer wohl weg. Gerade im Abstiegsfall könnte Topp zu einem Faktor werden. In der zweiten Liga könnte er seine ersten richtigen Schritte im Profi-Fußball machen. Doch auch in Liga Eins sollte man fest mit dem U19-Stürmer planen.