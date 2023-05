FC Schalke 04: „Zu besoffen“ in der Nordkurve – S04-Ultras mit klarer Ansage an Fans

„Ins Stadion geh’n, mit nem Pappbecher Bier, in der Nordkurve steh’n, das ist Schalke 04“, heißt es in einem Fangesang der Schalke-Fans. Stadion ohne Bier ist wie Fußball ohne Ball – deshalb steht bei jedem Stadionbesuch Bier auf dem Programm. Allerdings übertreiben es einige Anhänger hin und wieder mal.

Das sehen auch die Ultras des FC Schalke 04 so. Im „Blauen Brief“, dem Kurvenblatt der „UGE“ wenden sich die Capos an die Anhänger in der Nordkurve, die in letzter Zeit immer wieder für Sanitäreinsätze gesorgt haben. Oftmals waren es aber nicht etwa Verletzungen, sondern Fans, die einfach zu viel getrunken haben. An die gibt es jetzt eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Ultras kritisieren „besoffene“ Fans

Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor einigen Wochen gab es einen tragischen Rettungseinsatz der Sanitäter im Stadion. Ein Fan des FC Schalke 04 verstarb daraufhin, trotz der anwesenden Rettungssanitäter. In der Veltins-Arena gab es in der Vergangenheit immer wieder zahlreiche Sanitäreinsätze.

„Doch seit geraumer Zeit fällt mir vermehrt auf, dass Schalker in der Nordkurve, vorrangig im mittleren Teil, durch den Rettungsdienst behandelt werden müssen. Nicht falsch verstehen: Jeder, der sich ernsthaft verletzt, soll unbedingt behandelt werden, im Zweifel zählt jede Sekunde“, erklärt ein Mitglied der Ultras im „Blauen Brief“.

Er führt fort, dass dennoch zu beobachten sei, dass die meist keine „typischen“ Verletzungen sind, „die man sich beim Pogo zuzieht. Vielmehr sind die Betroffenen oft zu besoffen, in ihrem Verhalten vollkommen unkontrolliert oder überschätzen sich einfach selbst.“ So kam es früher zwei- oder dreimal in der Saison vor, dass ein Fan gerade bei hohen Temperaturen kollabiere. Heutzutage sei das zwei- bis dreimal pro Spiel der Fall, dass der Sanitätsdienst durch Rufe oder Gesten in die Nordkurve des FC Schalke 04 geholt wird.

Appell an die Zuschauer

Glücklicherweise geht es in fast allen Fällen gut aus, dennoch seien diese Einsätze „absolut vermeidbar“. Bei den Ultras des FC Schalke 04 hinterlassen sie größere Sorgen: „Was ist, wenn nun eine Person ernsthafte Probleme bekommt, und der Rettungsdienst kann wegen solch vermeidbarer und teils einfach Selbstüberschätzungs-Fälle nicht sofort helfen? Was ist, wenn ich diese Person kenne, sie gar aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis ist?“.

Daher die Ansage und die Bitte an die Fans: „Achtet bei euch oder euren Freunden vielleicht schon vor dem Spiel darauf, ob es sinnvoll ist, nach zehn Pils noch in den engsten Teil des Blocks zu gehen und schaut hier und da mal auf euren Nebenmann. Ein taktisches Zwischenwasser hat selbst dem standfestesten Trinker noch nicht geschadet.“

Ob sich die Anhänger die Worte der Ultras zu Herzen nehmen? Schließlich soll das Stadionerlebnis für jeden Zuschauer im positiven Sinne in Erinnerung bleiben…