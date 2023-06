FC Schalke 04 verkündet Einigung! Bei diesem Transfer gibt es nur Gewinner

Auf Schalke ein Flop, der Ausweg top! Die spontane Leihe von S04-Flop Jordan Larsson zum FC Kopenhagen hat sich als goldrichtig erwiesen – und bringt dem FC Schalke 04 jetzt sogar einen Geldregen ein.

Die Klubs haben sich auf einen fixen Transfer geeinigt, am Dienstag machte Schalke den Deal offiziell. Larsson, der beim FC Schalke 04 kein Bein an den Boden bekam, blühte in Dänemark auf, wurde Fan-Liebling und Meister und wechselt nun – samt Transferplus für S04 – fix nach Kopenhagen.

FC Schalke 04: Larsson-Einigung mit Kopenhagen

Diese Euphorie verglimmte ganz schnell. Nicht einmal sechs Monate war Jordan Larsson auf Schalke, da war er auch schon wieder weg. Der als Coup gefeierte Transfer erwies sich als Flop, der Sohn von Schweden-Legende Henrik Larsson kam in Deutschland überhaupt nicht zurecht und wusste zu keinem Zeitpunkt zu überzeugen.

Schnellstmöglich wollten die Bosse ihn wieder loswerden. Die spontane Leihe nach Kopenhagen erwies sich dabei als Goldgriff. In Dänemark blühte er auf, wurde Meister – und bringt Königsblau jetzt sogar einen Geldregen ein!

Jordan Larsson verlässt Schalke endgültig

S04 und FCK haben sich auf einen Transfer geeinigt. Am Dienstag machten die Knappen den Wechsel offiziell. Auf Schalke kaum vorstellbar: Die Kopenhagen-Fans hatten sich in Larsson schockverliebt und den Verein regelrecht angebettelt, die Kaufoption zu ziehen. Auch der 25-Jährige stellte frühzeitig klar, dass er unbedingt bleiben wolle – und lief damit bei den Knappen offene Türen ein.

„Die Einigung ist wirtschaftlich sehr attraktiv für uns, was Transfersumme und Gehaltseinsparungen betrifft“, sagt Sportchef André Hechelmann. Die im Leihvertrag verankerte Ablöse von 2,2 Millionen Euro sind es am Ende womöglich nicht geworden. Der FC Schalke 04 könnte dem dänischen Meister etwas entgegengekommen sein. Trotzdem bleibt es ein Transfer ohne Verlierer. Kopenhagen hat seine Verstärkung, Jordan Larsson ist wieder glücklich und Schalke hat aus einem Transfer-Flop noch Gewinn herausgeschlagen.

Jordan Larsson war im vergangenen Sommer ablösefrei von Spartak Moskau nach Gelsenkirchen gekommen, hatte elf Spiele für den FC Schalke 04 bestritten und war am Ende der folgenden Winter-Transferperiode an Kopenhagen verliehen worden.