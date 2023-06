FC Schalke 04: Spieler will nächsten Schritt gehen – S04 sollte IHN auf dem Schirm haben

Auf der Suche nach Verstärkung könnte der Blick des FC Schalke 04 einen Blick nach Österreich werfen. Dort kommt im Sommer einen Innenverteidiger auf den Markt, der auch ins Profil der Schalker passen würde.

Ablösefrei, bestes Fußballeralter, Erfahrung in der 2. Bundesliga – Lukas Mühl ist ein Spieler, der für den FC Schalke 04 durchaus interessant sein könnte. Noch gibt es zwar keine Anzeichen, aber darüber nachdenken sollte man bei Königsblau schon.

FC Schalke 04: Mühl sucht neue Herausforderung – Kandidat für S04?

Nach dem letzten Saisonspiel machte es Austria Wien offiziell: Kapitän Lukas Mühl geht nach nur zwei Jahren von Bord. Der 26-Jährige erklärte selbst: „Im Fußball gibt es Entscheidungen, die man treffen muss. Am Ende war es so, dass wir getrennte Wege gehen – das ist was ganz Normales im Fußball.“

+++ FC Schalke 04: Hoffnung bei Bülter – DAS spielt dem S04 in die Karten +++

Er sei jetzt in einem super Fußballeralter, ablösefrei, wolle nochmal eine „neue Challenge“ suchen. Die Entscheidung gehe von ihm aus. Konkrete Verhandlungen mit neuen Vereinen habe es aber noch nicht gegeben. „Man führt natürlich Gespräche, aber ich habe noch nichts unterschrieben“, so Mühl.

Mühl ist in der Jugend des 1. FC Nürnberg groß geworden und feierte 2016 dort sein Debüt in der 2. Bundesliga. Insgesamt kommt er auf 92 Einsätze in der 2. Bundesliga, kennt die Liga also bestens. 2021 wechselte er schließlich ablösefrei zu Austria Wien. Dort wurde er auf Anhieb zum Stammspieler und trug in seiner zweiten Saison sogar die Kapitänsbinde.

Alternative zu van den Berg

Im Sommer kommt Mühl nun erneut ablösefrei auf dem Markt und könnte eine durchaus interessante Personalie für den FC Schalke 04 sein. Nach den Abgängen von Moritz Jenz, Maya Yoshida und Sepp van den Berg herrscht bei Königsblau in der Abwehrzentrum großer Bedarf.

Das könnte dich auch interessieren:

Ob eine Rückkehr von van den Berg realisierbar ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Mühl wäre definitiv eine willkommene Alternative, über die Verantwortlichen nachdenken könnten.