FC Schalke 04: Verkehrte Welt! Leihspieler darf sich plötzlich Meister nennen

Geschlagen und abgestiegen – unter Tränen verabschiedete sich der FC Schalke 04 am Wochenende in die zweite Liga. Die Aufholjagd konnten die Spieler nicht krönen. Während S04 gerade trauert, ist bei einem Leihspieler das komplette Gegenteil angesagt.

Jordan Larsson war beim FC Schalke 04 schon nach einem halben Jahr als Flop verschrien. Im Winter lieh der Klub ihn nach Kopenhagen aus. Für Larsson ging die Leihe voll auf. Er darf sich ab sofort dänischer Meister nennen.

FC Schalke 04: Larsson sorgt für Titel

Ausgerechnet der Erzrivale aus Bröndby macht den 15. Meistertitel für Kopenhagen perfekt. Dank eines 5:1 gegen Nordsjaelland herrschen in Dänemark nun klare Verhältnisse. Kopenhagen hatte zuvor sein Auswärtsspiel in Viborg gewonnen – auch weil Larsson traf.

Die Leihgabe des FC Schalke 04 hatte seinen aktuellen Klub mit dem 1:0 (Endstand 2:1) auf die Siegerstraße gebracht. Für den Schweden, der sich immer besser entwickelt, war es das dritte Spiel in Folge mit einem Treffer.

S04 winkt Geldregen

Über den Titel darf sich auch der FC Schalke 04 freuen. Den Knappen winkt dank der starken Leistungen Larssons ein Geldregen. Spätestens mit seinem Meistertor dürfte Kopenhagen sehr daran interessiert sein, den 25-Jährigen fest zu verpflichten.

Jordan Larsson feut sich über einen Titel. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

In dem Leihgeschäft ist eine Kaufoption integriert. Diese soll bei knapp 2,2 Millionen Euro liegen. Geld, welches die Gelsenkirchener gut gebrauchen könnten, um den Kader für die zweite Liga umzugestalten.

FC Schalke 04: Gute Entwicklung dank Trick

So mancher Fan der Knappen dürfte sich allerdings schon wieder fragen, weshalb ein Spieler außerhalb von Gelsenkirchen direkt wieder aufblüht. Fakt ist, dass Larsson auch in Dänemark Anlaufzeit brauchte. Dann fand Jacob Neestrup aber einen genialen Trick.

Zuletzt stellte er Larsson, einen gelernten Flügelflitzer, im Sturmzentrum auf. Der Plan ging auf. An jedem der letzten drei Siege war er mit einem Treffer beteiligt. Und so darf der Leihspieler des FC Schalke 04 seinen Anteil an der Meisterschaft bejubeln.