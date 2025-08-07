FC Schalke 04: Unter den Augen von Muslic – nächste Juwele schon in den Startlöchern

Es war ein fast perfektes Wochenende beim FC Schalke 04! Die Profis feierten mit dem 2:1-Sieg gegen Hertha einen Hammer-Start in die neue Zweitliga-Saison. In der Regionalliga West kam die U23 nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Paderborns U21 hinaus.

Dann war da noch die U19 des FC Schalke 04, die am Sonntag (3. August) einen mehr als nur starken Auftakt hatte. Gegen Borussia Mönchengladbach lag man zwar früh zurück, drehte die Partie und gewann mit 5:2. Unter den Augen von Cheftrainer Miron Muslic konnten mehrere Talente zeigen, was sie drauf haben – darunter auch ein Landsmann des Coaches.

FC Schalke 04: Auch Talente feiern Hammer-Start

Das ist auch ein gelungener Start für die U19 des FC Schalke 04. In der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga gab es mit dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach die ersten drei Punkte für das Team von Trainer-Legende Norbert Elgert, der mit der Leistung seiner Jungs mehr als nur zufrieden sein darf.

Den hochverdienten 5:2-Erfolg sahen unter anderem auch Profitrainer Miron Muslic, Sportvorstand Frank Baumann und Sportdirektor Youri Mulder. Sie hatten sich auch vorher die Partie der U23 in der Regionalliga angeschaut. Bei der Schalker U19 sind schon einige vielversprechende Talente, die den Sprung zu den Profis schaffen könnten.

Allen voran Offensivspieler Malic Tubic. Der 17-Jährige erzielte nicht nur zwei Tore, bereitete auch noch zwei weitere Treffer vor. Der Mittelstürmer ist zwar in Ludwigsburg geboren, spielt aber für die bosnische Jugend-Nationalmannschaft. Nach Muslic und Nikola Katic der nächste Bosnier für S04?

Vielversprechende Talente in der U19

Um Tubic gibt es allerdings Sorgen. Das Top-Talent des FC Schalke 04 musste Mitte der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er verließ das Parkstadion mit einem dicken Verband um sein Knie. Elgert und Co. werden hoffen, dass es sich nicht um eine zu große Verletzung handelt. Denn für die U19 könnte er in dieser Saison extrem wichtig werden.

Dann hat das Elgert-Team aber auch noch mit dem neuen Kapitän Luca Vozar einen weiteren jungen Spieler, den man sich ganz genau anschauen sollte. Der Mittelfeldspieler reihte sich ebenfalls in die Torschützen ein, wie Neuzugang Diego Backes, dessen Transfer vor einigen Monaten besonders gefeiert wurde. Mit Mika Wallentowitz gibt es dann noch den neuen Abwehrchef, der schon jetzt als der neue „Malick Thiaw“ bezeichnet wird.

Ob die Talente weiter starke Leistungen bringen können, wird sich zeigen. Muslic hat sich jedenfalls schon mal ein Bild gemacht und könnte sie bereits für die nächsten Vorbereitungsphasen zu den Profis holen.