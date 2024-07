FC Schalke 04: Hojlund-Deal perfekt – Top-Talent setzt sofort ein deutliches Zeichen

Der FC Schalke 04 hat einen Nachfolger für Keke Topp gefunden. Das abgewanderte Sturm-Talent ersetzt Königsblau mit einem dänischen Juwel. Emil Hojlund kommt vom FC Kopenhagen nach Gelsenkirchen und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Hojlund soll sich im Schatten von Moussa Sylla und Kenan Karaman weiterentwickeln und zu einem Herausforderer werden. Er ist keine Soforthilfe, sondern ein Versprechen für die Zukunft. Damit er aber schnellstmöglich ein ernsthafter Kandidat für die Startelf wird, setzt der 19-Jährige beim FC Schalke 04 sofort ein deutliches Zeichen.

FC Schalke 04: Hojlund verzichtet auf U19-EM

Viel Profi-Erfahrung hat Hojlund bislang noch nicht. Er kommt auf drei Einsätze beim FC Kopenhagen – in der Liga und in der Conference League. Hauptsächlich kam er in der U19 des dänischen Hauptstadtklubs zum Einsatz.

Beim FC Schalke 04 will er nun seine ersten Schritte im Profi-Fußball machen. Darauf liegt sein großer Fokus – und das macht er unmissverständlich klar. Schalke teilte mit: „Für die laufende U19-Europameisterschaft nominierte sein Heimatland Dänemark den Angreifer, der zugunsten der Saisonvorbereitung mit den Königsblauen auf die Teilnahme verzichtete.“

Hojlund erzielte in der EM-Qualifikation beim entscheidenden 2:0-Sieg gegen Portugal einen Treffer, wird beim Turnier aber nicht für Dänemark auflaufen. Genau wie sein Bruder Oscar verzichtet er nach seinem Wechsel auf die Teilnahme. Damit muss Dänemarks U19 am Dienstagabend (16. Juli) beim Auftaktspiel gegen Spanien und im weiteren Turnierverlauf ohne zwei wichtige Stützen auskommen.

„Unmissverständlich den Willen vermittelt, sich auf Schalke weiterzuentwickeln“

„Über Schalkes Interesse habe ich mich sehr gefreut und mir bei meinem ersten Besuch vor Ort ein Bild gemacht, das sehr überzeugend für mich und meine Familie war. Die Verantwortlichen um Marc Wilmots und Ben Manga haben mir einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich nun hier gehen möchte“, wird Hojlund auf der Homepage des FC Schalke 04 zitiert. Schon am Dienstag steigt er beim FC Schalke 04 ins Training ein.

Und auch Marc Wilmots ist voll überzeugt: „In den Gesprächen hat Emil unmissverständlich den Willen vermittelt, sich auf Schalke im Herrenbereich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, so der Sportdirektor.