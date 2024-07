FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 feiert Transfercoup

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt, jetzt ist es offiziell: Der FC Schalke 04 holt Emil Hojlund. Der jüngere Bruder von United-Star Rasmus Hojlund unterschreibt bei S04 einen Vertrag bis 2028. Das gab Schalke am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

Emil Hojlund kommt vom FC Kopenhagen zum FC Schalke 04. Mit 19 Jahren ist er ein Versprechen für die Zukunft. Bei den Fans löst der Transfer allerdings schon große Vorfreude aus – auch weil man sich unter anderem gegen den VfB Stuttgart durchsetzte.

FC Schalke 04 holt jüngeren Bruder von United-Star

Die Familie Hojlund ist aktuell in aller Munde: Der älteste Sohn Rasmus spielt seit 2023 für Manchester United, wechselte für die stolze Summe von 74 Millionen Euro von Atalanta Bergamo auf die Insel. Oscar Hojlund, der jüngere Bruder von Rasmus, unterschrieb vor wenigen Tagen bei Eintracht Frankfurt.

Und jetzt hat auch der dritte Hojlund, Oscar’s Zwillingsbruder Emil, den Jugendverein FC Kopenhagen verlassen, um eine große Karriere im europäischen Fußball zu starten. Er macht seinen nächsten Schritt beim FC Schalke 04, lehnte dafür wohl auch ein Angebot des VfB Stuttgart ab.

Emil Hojlund ist wie sein großer Bruder Rasmus Mittelstürmer. Beim FC Kopenhagen spielte er hauptsächlich in der U19, erzielte dort in der vergangenen Saison acht Tore in elf Spielen. Bei den Profis kam er nur ein einziges Mal zum Einsatz. Jetzt will er beim FC Schalke 04 als Profi durchstarten.

Hojlund will auf Schalke den nächsten Schritt machen

„Mit Emil verpflichten wir einen talentierten Angreifer, dessen Profil sehr interessant ist. Er ist ein mitspielender Stürmer mit guten Laufwegen, der zugleich Bälle festmachen kann. Körperlich bringt er trotz seines jungen Alters sehr gute Voraussetzungen mit. In den Gesprächen hat Emil unmissverständlich den Willen vermittelt, sich auf Schalke im Herrenbereich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, wird Sportdirektor Marc Wilmots in der Pressemitteilung des FC Schalke 04 zitiert.

Hojlund selbst erklärt: „Über Schalkes Interesse habe ich mich sehr gefreut und mir bei meinem ersten Besuch vor Ort ein Bild gemacht, das sehr überzeugend für mich und meine Familie war. Die Verantwortlichen um Marc Wilmots und Ben Manga haben mir einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich nun hier gehen möchte.“ Schon am Dienstag wird er zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren. Auf die Teilnahme an der U19-Europameisterschaft verzichtete er, um sich mit Schalke auf die neue Saison vorzubereiten.