FC Schalke 04: Offensiv-Allrounder gesucht – rückt er nun ins Visier des S04?

Der FC Schalke 04 ist trotz zahlreicher Neuzugänge noch immer nicht fertig. Vor allem für den Offensivbereich suchen die S04-Bosse Ben Manga und Marc Wilmots händeringend nach Verstärkungen.

Nachdem man bereits mit Moussa Sylla einen Spieler aus dem französischen Unterhaus nach Gelsenkirchen lotsen konnte, könnte der Blick nun erneut in Richtung Ligue 2 gehen. Denn ein Stürmer könnte das Anforderungsprofil des FC Schalke 04 genau erfüllen!

FC Schalke 04: Frankreich-Talent Pablo Pagis überzeugt

Pablo Pagis hat in der zweiten Liga Frankreichs bereits gezeigt, was er drauf hat. Der Mittelstürmer war in der abgelaufenen Rückrunde vom Erstligaabsteiger FC Lorient an Stade Laval ausgeliehen. Dort erzielte er in 16 Einsätzen vier Tore und bereitete eins vor. Nun ist er wieder nach Lorient zurückgekehrt, die den sofortigen Wiederaufstieg ins Oberhaus schaffen wollen – mit Pagis?

Gerüchte über einen Abgang gibt es noch nicht. Jedoch könnte man auf Schalke einen Spielertypen wie Pagis gut gebrauchen. Der Stürmer ist beidfüßig und vorne vielseitig einsetzbar. Zudem erscheint ein erneutes Leihgeschäft nicht ausgeschlossen, denn die Konkurrenz im Sturm von Lorient ist groß. Bei den finanziell klamm gebeutelten Schalkern könnte der 21-Jährige fleißig Spielpraxis sammeln.

Pablo Pagis könnte für den FC Schalke 04 interessant werden. Greift Königsblau erneut in Frankreich zu? Foto: IMAGO/PanoramiC

Manga mit gutem Netzwerk in Frankreich

Was außerdem für einen Transfer von Pagis sprechen könnte: Das Scouting-Team von S04-Kaderplaner Manga pflegt ein exzellentes Netzwerk nach Frankreich. Mit der Verpflichtung von Sylla, der in den ersten Schalker Testspielen mächtig eingeschlagen ist, hat man das bereits unter Beweis gestellt.

Pagis könnte also schon bald für den Revierklub interessant werden. Das Spielerprofil dürfte den Verantwortlichen in Gelsenkirchen in jedem Fall zusagen – und ein französisches Sturmduo aus Sylla und Pagis dürfte auch für alle S04-Fans interessant klingen.