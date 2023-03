Schalke – BVB: Derbyheld? ER ist genau der richtige Mann

Anders als noch in der Hinrunde stehen die königsblauen Vorzeichen vor dem Revierderby Schalke – BVB gar nicht so schlecht. Seit sechs Spielen ist S04 ungeschlagen, zuletzt feierten die Kicker aus Gelsenkirchen zwei Siege in Folge.

Doch wer könnte dafür sorgen, dass der FC Schalke 04 auch das Revierderby gewinnt? Wer wird bei Schalke – BVB zum Derbyhelden? DER WESTEN hat eine Theorie.

Schalke – BVB: ER könnte zum Derbyhelden werden

In Windeseile spielte er sich in die Herzen der Fans, gibt eine Liebesbekundung nach der nächsten ab und er weiß, wie man wichtige Tore erzielt. Unser Mann für das Revierderby ist Rodrigo Zalazar. Er könnte den FC Schalke 04 zum so wichtigen Derbysieg schießen und sich damit endgültig in den Geschichtsbüchern verewigen.

Bei seinem ersten Bundesliga-Tor küsste er das S04-Logo, bei Instagram veröffentlicht er regelmäßig Liebesbekundungen und in Interviews schwärmt er vom königsblauen Klub – Rodrigo Zalazar ist nach den Kaderumbrüchen bei Schalke neben Ralf Fährmann wohl der Spieler, der sich am meisten identifiziert. Man kauft ihm seine Vereinsliebe wirklich ab – es wirkt nicht nur gespielt. Wenn sich Fans aktuell ein Trikot kaufen, steht Zalazar mit Sicherheit ganz oben auf der Liste.

Zalazar weiß, wie es geht

Doch nicht nur seine Identifikation zum Verein macht Zalazar zum perfekten Derbyhelden. Der 23-Jährige weiß auch, wie man wichtige Tore erzielt. An seinen Vollgas-Treffer gegen den FC St. Pauli am vorletzten Spieltag werden sich die Fans sicher noch sehr gut erinnern. Am 33. Spieltag schoss er S04 damit endgültig zurück in die Bundesliga – es war der Auftakt einer wochenlangen Party.

Zalazar ist also aufgrund mehrere Faktoren prädestiniert für den Job des Derbyhelden. S04-Legende Olaf Thon hat eine andere Vermutung. Wir haben vor dem Revierderby mit ihm gesprochen. Hier erfährst du, was die Schalke-Ikone sagt.

Wer es am Ende macht, wird den Schalkern aber im Endeffekt herzlich egal sein – Hauptsache Derbysieg.