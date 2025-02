FC Schalke 04: Bittere Erkenntnis! Manga-Plan zerbricht vor seinen Augen

Der FC Schalke 04 steckt in einem nicht enden wollenden Umbruch. Finanzielle Nöte und der sportliche Absturz haben dafür gesorgt, dass man kleine Brötchen backen und neue Wege gehen muss.

Bei einem Plan war man auf einem guten Weg. Doch nun steht Kaderplaner Ben Manga vor den Trümmern seiner Arbeit. Bitter für den FC Schalke 04, denn das ist auch ein bitterer Schlag für die Aufstiegshoffnungen in der nächsten Saison.

FC Schalke 04: Manga-Plan zerbricht

Der S04 steckt in einer Übergangssaison. Daraus haben die Verantwortlichen von Anfang an keinen Hehl gemacht. Zu hoch war die Hürde Wiederaufstieg nach dem desaströsen Abschneiden im Vorjahr. Mit dem neuen Diamantenauge Ben Manga schmiedete man einen Plan. Der passte perfekt in die Idee der Kaderwertsteigerung, mit der sportliche und finanzielle Erholung Hand in Hand gehen sollten.

Also holte Ben Manga im letzten Sommer eine Reihe junger Talente. Manche per Transfer, manche aus der eigenen Jugend. Sie sollten in der Übergangssaison an die Profis herangeführt werden und Erfahrungen sammeln. Mit ihnen, so der Plan, wollte man in der folgenden Saison 2025/26 angreifen – bestenfalls aufsteigen.

Fünf Juwele, fünf Enttäuschungen

Doch jetzt zerbröselt dieser Plan wie ein Brötchen vom Vortag. Martin Wasinski floppte, kam nur auf drei S04-Einsätze, bevor er in Belgiens zweite Liga verliehen wurde (hier mehr). Für Felipe Sanchez blätterte man sogar eine satte Ablöse hin, wurde dafür bislang aber noch gar nicht belohnt. Unter Kees van Wonderen ist er völlig außenvor. Eigentlich hoffte man auf Schalke, dass die beiden das künftige Innenverteidiger-Duo bilden. Ihre Entwicklung zeigt aber noch überhaupt nicht in diese Richtung.

Nun folgte die nächste Katastrophe. Mit Ilyes Hamache und Zaid Amassou-Tchibara standen zwei weitere S04-Juwele in den Startlöchern, setzten bereits erste Duftmarken bei den Profis und gelten als große Hoffnung für die Zukunft. Doch nun haben sich beide schwerwiegende Verletzungen zugezogen, werden für Monate ausfallen und müssen – wie Sanchez und Wasinski – im Sommer wieder bei Null starten. Gleiches droht obendrein auch Sturm-Talent Emil Höjlund, der seine Muskelprobleme einfach nicht in den Griff kriegt.

Fünf Talente, in die große Hoffnungen gesteckt wurden, fünf bittere Enttäuschungen. Nächste Saison, so sieht es aktuell aus, darf man mit ihnen noch nicht rechnen. Stattdessen müssen Ben Manga und die S04-Verantwortlichen abwarten, wie sie beim FC Schalke 04 zurückkommen.