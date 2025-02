FC Schalke 04: Bittere Wende droht! S04-Juwel muss plötzlich zittern

Dieser Plan droht zu scheitern! Seit Ben Manga beim FC Schalke 04 am Ruder ist, setzt S04 vermehrt auf Partnervereine. Bei diesen sollen junge Talente die Chance auf Spielpraxis und Entwicklung kriegen. Das erhoffte man sich auch für Steve Noode bei SCR Altach.

Den Innenverteidiger lieh der FC Schalke 04 im Winter nach Österreich aus. Dabei legte man klare Parameter fest, die einen längerfristigen Verbleib Noodes in Altach regeln sollten. Doch schon im Sommer könnte Noode wieder in Gelsenkirchen auf der Matte stehen.

FC Schalke 04: Noode auf der Bank

Knapp einen Monat kickt Noode jetzt schon für Altach und das erste Zwischenfazit fällt negativ aus. Gleich im ersten Spiel stand der 19-Jährige in der Startelf, musste bei der 1:2-Niederlage gegen Graz aber schon in der Halbzeit vom Feld. Seither kam keine weitere Einsatzminute dazu.

Das hatten sich die Verantwortlichen der Knappen und auch der Spieler selbst wohl ganz anders vorgestellt. Immerhin hatte der FC Schalke 04 ja sogar eine Verlängerung der Leihe für ein weiteres Jahr ausgehandelt, sollte Altach die Klasse halten. Allerdings sieht es an dieser Front gerade ganz bitter aus.

Altach droht der Abstieg

In der österreichischen Bundesliga klebt Altach auf dem letzten Tabellenplatz. Drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison ist klar: Für den Klub wird es definitiv in die Qualifikationsgruppe gehen. In Österreich wird die Liga nach dem 22. Spieltag nämlich geteilt. Während die sechs besten Teams um die Meisterschaft kämpfen, spielen die übrigen Teams in der Qualifikationsgruppe den Absteiger aus.

Dabei übernehmen die Mannschaften die Hälfte ihrer Punkte aus der regulären Saison. Altach hat bisher lediglich 14 Punkte geholt, ginge also mit nur sieben Zählern in die Qualifikationsgruppe. Am Ende steigt der Letzte dieser Gruppe ab.

Sollte es für Altach wirklich so weit kommen, müsste Steve Noode schon im Sommer wieder unplanmäßig nach Gelsenkirchen zurückkehren, weil sich die Leihe dann nicht verlängert.