FC Schalke 04: Talent jubelt über Leih-Entscheidung! S04 hört ganz genau hin

Im vergangenen Winter hat sich beim FC Schalke 04 einiges getan. Kaderplaner Ben Manga und Interims-Sportdirektor Youri Mulder haben den Kader des Pottklubs angepasst. Drei Neuzugänge sind gekommen, viele Streichkandidaten gegangen.

Einer von ihnen ist Youngster Martin Wasinski. Im Sommer ist er als großes Talent zum FC Schalke 04 gekommen, im Winter per Leihe zurück in die Heimat gewechselt. Dort scheint er nun sein Glück gefunden zu haben. Nun spricht er selbst über seine Leihe.

FC Schalke 04: Wasinski schwärmt von neuer Position

Zu Beginn des Winters wollte Königsblau Wasinski eigentlich noch behalten. Schließlich hatte man sowohl in der Defensive als auch im zentral-defensiven Mittelfeld große Probleme. Auf Schalke hat man in Wasinski eher einen Innenverteidiger gesehen, daher hat man sich wegen der mangelnden Spielzeit doch für eine Leihe entschieden.

Für den 20-Jährigen ging es zurück in die Heimat, zur Zweitvertretung des KRC Genk. Dort blüht er nun auf – allen voran liegt das an seiner neuen Position. Denn in Belgien kommt Wasinski vorwiegend als Mittelfeldspieler zum Einsatz. Das gefällt der S04-Leihgabe sehr.

++ Schalke-Coach van Wonderen packt aus: So reagierte das Team auf mein Rücktritts-Angebot ++

„Ich habe gerne den Ball. In dieser Hinsicht passt es gut. In dieser Position bin ich mehr eingebunden und kann meine Erfahrung nutzen, um dem Team zu helfen“, so Wasinksi bei “ HBVL“ über seine „neue“ Rolle. Auf Schalke durfte er nur in einigen Testspielen mal im Mittelfeld ran.

Wasinski im Sommer ganz weg?

Im Mittelfeld blüht er auf und ist in Genk rasch zu einer wichtigen Säule geworden. Viermal stand er nun hintereinander über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz. Dreimal davon agierte er im Mittelfeld. Ob S04 ihm also auch eine dauerhafte Chance auf dieser Position hätte geben sollen? Fakt ist: Es ist gut möglich, dass der junge Belgier gar kein Spiel mehr für die Knappen bestreiten wird.

Weitere News:

Denn Genk hat sich bei der Leihe eine Kaufoption gesichert. Die Höhe dieser Option ist nicht im Detail bekannt, soll jedoch im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Überzeugt Wasinski in Genk also weiterhin, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht mehr nach Gelsenkirchen zurückkehren wird. Ob Königsblau dies noch bereuen wird?