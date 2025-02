Schalke-Coach van Wonderen packt aus: So reagierte das Team auf mein Rücktritts-Angebot

Beim FC Schalke 04 hätte es nach dem beruhigenden 2:1 gegen den Karlsruher SC eine entspannte Woche geben können. Schließlich war der Erfolg gegen den KSC ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf, nachdem S04 sich zuvor durch die beiden Niederlagen gegen Magdeburg (2:5) und in Köln (0:1) wieder in die Gefahrenzone der Tabelle befördert hatte.

Aber kaum hatten manche Fans sich dank des Sieges gegen Karlsruhe eine ruhige Woche herbeigesehnt, da ruckelte es auf Schalke mal wieder gewaltig. Denn plötzlich wurde bekannt, dass Trainer Kees van Wonderen dem Verein im Dezember nach dem 0:3 gegen Kaiserslautern seinen Rücktritt angeboten hatte.

Kees van Wonderen bot Schalke den Rücktritt an

Von seinen ersten sieben Spielen hatte van Wonderen nur eines gewonnen. Der Niederländer hatte zum damaligen Zeitpunkt keine signifikante Entwicklung in seiner Mannschaft erkennen können. Und dabei war er doch angetreten mit der Mission, diese Mannschaft kontinuierlich besser zu machen.

Nach der deftigen Pleite gegen Lautern hatte Kees van Wonderen daher das Gespräch mit den sportlichen Verantwortlichen Ben Manga und Youri Mulder gesucht. „Ich habe ihnen gesagt: Ihr habt einen Prozesstrainer gewählt – aber war das richtig? Bin ich am richtigen Platz? Denn es braucht so schnell wie möglich Punkte und Erfolge“, so van Wonderen.

Van Wonderen blieb auf Schalke

Daraufhin machte Schalke 04 sich bereits auf die Suche nach einer anderen Option für den Trainerposten. Friedhelm Funkel war als Feuerwehrmann im Gespräch. Doch am Ende hielt Schalke an van Wonderen fest. Die Folge: Schalke holte aus den folgenden fünf Spielen zehn Punkte und befreite sich vorerst aus der Gefahrenzone der Tabelle.

Nun sprach der Trainer erstmals offen über die Reaktion der Mannschaft auf sein Rücktritts-Angebot. „Ich habe es den Kapitänen erklärt“, so van Wonderen bei Sky: „Die waren positiv gestimmt. Sie haben zu mir gesagt: Es geht dir nicht um dich. Du stellst den Verein an den ersten Platz. Das mögen die Spieler. Wenn du stets du selbst bleibst, dann gibt’s keine Probleme.“

Und so blieb Kees van Wonderen dem FC Schalke vorerst erhalten.