FC Schalke 04: Bundesligist verabschiedet Profi – holt IHN S04 jetzt ablösefrei?

Wie groß wird der Kader-Umbruch im Sommer beim FC Schalke 04? Während sich die Saison langsam dem Ende zuneigt, Kees van Wonderen gehen muss und man bei S04 insgesamt kaum zufrieden mit der Platzierung sein kann, geht die Arbeit für Ben Manga abermals richtig los. Der Kader muss ausgebessert werden – nicht nur an einer Stelle.

Dabei wird man auf Schalke auf bezahlbare, junge Talente setzen müssen. Auch auslaufende Verträge spielen dabei eine wichtige Rolle, um die Transferausgaben für den finanziell angeschlagenen Klub so gering, wie möglich zu halten. Daher dürfte man in Gelsenkirchen gespannt auf die neuesten Meldungen aus Wolfsburg blicken.

FC Schalke 04: Offensivtalent vom VfL?

Der Erstligist wird im Sommer einige Verträge nicht verlängern – darunter auch den von Offensivtalent Bennit Bröger. Aktuell liefert er in der U19 der Wölfe richtig ab, konnte aber nicht wirklich den Sprung in die Profi-Mannschaft packen. Zwar saß Bröger mehrfach im Bundesliga-Kader, blieb aber ohne Einsatz – er braucht also Spielzeit.

Eine Perspektive, die der S04 dem offensiven Mittelfeldspieler ermöglichen könnte. Im Gegenzug würde man bei Königsblau ein echtes Juwel erhalten, der als „Zehner“ ein Spiel lenken und mit seiner Kreativität Chancen kreieren kann. Eigenschaften, die dem Schalker-Kader gänzlich fehlen.

Zwar hat man mit Moussa Sylla, Kenan Karaman und auch dem wieder fitten Emil Højlund durchaus starke Abschluss-Stürmer im blauweißen Kader. Allerdings fehlen kreative Akteure, die Schalkes-Torgaranten regelmäßig in Szene setzen. Der Wolfsburger-Youngster könnte diese Rolle perfekt ausfüllen.

Bröger heiß begehrt

Mit (saisonübergreifenden) 20 Torvorlagen in 42 Spielen für die U19 des VfL unterstreicht Bröger seine Qualitäten. Fähigkeiten, die bei vielen Klubs für Aufmerksamkeit sorgen dürften. So soll laut „Transfermarkt.de“ beispielsweise Liga-Konkurrent SC Paderborn sehr am Offensivtalent interessiert sein. Ob der 18-Jährige überhaupt bei Ben Manga auf dem Zettel steht, bleibt abzuwarten.

Eine Bereicherung für das Offensivspiel des FC Schalke 04 wäre Bröger wohl ohne jeden Zweifel. Eine Bereicherung, die im Sommer bei möglichen Abgängen von absoluter Notwendigkeit sein wird. Zumindest, wenn Königsblau nach zwei Jahren im zweitklassigen Mittelfeld wieder um den Aufstieg mitspielen möchte.