FC Schalke 04: Aufstiegs-Irrsinn in der 2. Liga – plötzlich ist S04 mittendrin

Jahr für Jahr die gleiche Leier – kaum biegt die 2. Bundesliga auf die Zielgerade ein, bekommen die Aufstiegskandidaten weiche Knie. Auch 2024/25 wird der Endspurt wieder zum Schneckenrennen. ALLE Klubs an der Spitze ließen am 31. Spieltag Federn.

Mit dem Aufstieg hatte der FC Schalke 04 diese Saison nie etwas zu tun. Im Gegenteil! Noch immer muss ein Punkt für den Klassenerhalt her. Und trotzdem wird Königsblau nun zu einem echten Aufstiegs-Faktor.

FC Schalke 04 plötzlich Faktor im Aufstiegsrennen

Köln, HSV, Magdeburg, Elversberg, Paderborn, Düsseldorf – alle vermasselten am viertletzten Spieltag ihre Spiele. Nicht ein einziger Klub von den Plätzen eins bis sechs konnte gewinnen. Nicht zum ersten Mal wird das Aufstiegs- zum Schneckenrennen. Und wieder werden es vor allem die Nerven sein, die am Ende darüber entscheiden, wer in die Bundesliga hochgeht.

Und auch der FC Schalke 04 redet dabei jetzt ein gehöriges Wörtchen mit. Mit dem SC Paderborn (Freitag, 18.30 Uhr), Fortuna Düsseldorf (10. Mai) und der SV Elversberg (18. Mai) müssen die Knappen alle verblieben Spiele gegen Mannschaften bestreiten, die noch hoffen. Die Ergebnisse des S04 werden damit maßgeblich beeinflussen, wer am Ende jubelt – oder zumindest, wer in der Relegation um das letzte Ticket kämpfen darf.

Wir das happige Restprogramm für Schalke am Ende gar zum Vorteil? Während es für Königsblau um praktisch nichts mehr geht, man befreit aufspielen kann, bewiesen alle drei kommenden Gegner bereits ihr klappriges Nervengerüst. Zwar steht auch der FC Schalke 04 in dieser Saison nicht für befreites Zocken. Aber offenbar will mal wieder niemand aufsteigen – und die Ganzkörper-Krämpfe der Aufstiegskandidaten könnte sich S04 zunutze machen.