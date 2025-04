Schalke-Hammer! Diese Verkündung reißt alle Fans aus den Sitzen – „Es passiert wirklich“

Tränen beim Abstieg, Tränen beim Abschied – nun gibt es allerhöchstens Freudentränen: Timo Becker ist wieder zu Hause. Am Montag (7. April) verkündete der FC Schalke 04 die Rückkehr.

Ab Sommer trägt er Königsblau nicht mehr nur im Herzen, sondern endlich auch wieder als Arbeitskleidung. Der glühende Fan des FC Schalke 04 zurück bei „seinem“ Verein – das lässt auch die Fans komplett ausrasten.

FC Schalke 04: Fans feiern Becker-Rückkehr

Geboren im Revier und seit Kleinauf mit dem königsblauen Virus infiziert, durfte sich Timo Becker seinen Lebenstraum erfüllen. Schon in der Jugend für einige Jahre in der Knappenschmiede ausgebildet, wurde er auf Schalke zum Profi, spielte für seinen Herzensverein vor der Nordkurve, auf der er zuvor als Fan stand. Doch dann folgte die bittere Wende.

Als Spieler musste er die bitterste Stunde der Klubgeschichte erleben, weinte nach dem Horror-Abstieg 2021 hemmungslos. Von Dimitrios Grammozis aussortiert, folgten ein halbes Jahr später Abschiedstränen. Becker wechselte nach Rostock, durfte auch nach Leihende nicht am Berger Feld bleiben. Prädikat: zu schlecht für die Bundesliga. Eine Fehleinschätzung, die Schalke noch bitter bereuen sollte. Becker ging nach Kiel, stieg mit den „Störchen“ auf und gehört auch in der Bundesliga zum Stammpersonal.

„Oh, mein Gott! Es passiert wirklich!“

Aber nur noch bis Sommer. Was die Spatzen in den Tagen zuvor schon von den Dächern zwitscherten, wurde am Montagnachmittag offiziell: Timo Becker kommt nach Hause, hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben (hier die Details). Als der FC Schalke 04 den Transfer als perfekt vermeldete, flippten die Fans förmlich aus. Hier einige Reaktionen:

„JAAAAAAAAAAAAAA“

„Oh, mein Gott! Es passiert wirklich!“

„Timo Becker ich liebe dich!“

„Willkommen zuhause, Timo. Hier gehörst du hin.“

„So ein geiler Typ!“

„Endlich bekommt er die Anerkennung, die er verdient hat.“

Timo Becker ist zurück beim FC Schalke 04 – und will angesichts der Vertragslaufzeit auch für immer bleiben.