Schalke 04: Nach Baumann-Hammer! Diese Frage stellt sich jetzt jeder Fan

Die monatelange Suche hat ein Ende gefunden! Seit Oktober waren die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand, nun ist er endlich gefunden: Frank Baumann wird ab Sommer bei Schalke 04 die Geschicke leiten. Der Ex-Bremen-Boss ist laut mehreren Medienberichten bereits vom Aufsichtsrat abgesegnet worden.

Auf Baumann wartet eine Mammutaufgabe: ein hochintensives Umfeld, eine äußerst schwierige Finanzlage und enorme Ambitionen. Der neue Sportchef von Schalke 04 wird gleich zu Beginn wichtige Entscheidung treffen müssen. Vor allem eine muss dabei direkt sitzen.

Schalke 04: Baumann wird neuer starker Mann bei Königsblau

Mit dieser Personalie war nicht unbedingt zu rechnen! Schalke holt seinen einen echten Fachmann an Board. Baumann ist seit über einem Jahrzehnt als Funktionär im Fußball tätig, hat mit und bei Werder Bremen so gut wie alles erlebt. Und doch dürfte Königsblau für den Ex-Profi nochmal ein anderes Kaliber sein.

Sein Name ist lange nicht mit S04 in Verbindung gebracht worden. Doch auf den ersten Blick könnte es zwischen Schalke und Baumann passen. Er bringt eine gewisse Seriosität und Ruhe mit sich – Faktoren, die die Knappen nach all den stürmischen Jahren dingend brauchen. Doch wie oft wird auch er sich an seinen Entscheidungen, an der Entwicklung des Vereins und an dem Erfolg messen lassen müssen.

Macht Baumann mit van Wonderen weiter?

Ganz entscheidend dürfte sein, wie Baumann auf die Trainerthematik blickt. Kees van Wonderen steht seit Wochen in der Kritik, dazu keimten zuletzt immer wieder Gerüchte um einen erneuten Trainerwechsel im Sommer auf. Doch Baumann steht für Kontinuität. Er ist einer, der auf einen Trainer setzt und ihm vollstes Vertrauen gibt – auch in schwierigen Zeiten.

Allerdings war Baumann damals nicht dabei, als man van Wonderen installiert hat. Somit könnte er seine eigenen Vorstellungen ob eines S04-Trainers haben. Holt er also einen neuen Trainer, den er gemeinsam mit Ben Manga aussuchen wird? Fakt ist: Die Entscheidung – ob für oder gegen van Wonderen – muss sitzen.

In der kommenden Saison möchte S04 oben mitspielen, eine erkennbare Entwicklung hinlegen. Dafür brauch es den passenden Trainer und das passende Trainerteam. Ob Baumann in van Wonderen (noch) den passenden Coach für Königsblau sieht?